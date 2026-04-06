Reportan incendio en una fábrica de cables en Guadalajara (FOTOS)

Este lunes, una serie de reportes a los números de emergencia, seguidos de una intensa columna de humo, alertaron a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara sobre lo que parecía ser un incendio en una fábrica de conductores en la Zona Industrial.

De acuerdo con Jenny de la Torre, directora de la coordinación municipal, de inmediato se movilizó a los elementos para atender la situación, registrada en Miguel López de Legaspi y María Bancalari. Ahí se confirmó que el fuego se había propagado en una fábrica de cables y conductores.

"Es una extensión de aproximadamente 30 metros de frente por 70 de largo. Se propagó el fuego en su totalidad, pero se evitó el daño a las fábricas contiguas hacia la izquierda y hacia la derecha" , afirmó la directora luego del combate al fuego. También se descartaron riesgos en fincas aledañas.

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Más de 60 elementos trabajaron para controlar el fuego

Explicó que en el sitio, para poder controlar el siniestro y entrar a la etapa de liquidación, hubo que desplegar a 65 elementos y 18 unidades de emergencias. Para el ingreso hubo además que definir tres entradas seguras, evitando la caída de la estructura y que esta pudiera atrapar a los combatientes.

Entre los materiales consumidos se encuentran producto terminado, PVC, tubería, cableado, entre otros materiales combustibles.

Hasta el momento no se tienen determinadas las causas que pudieron originar el fuego. Será necesario que las áreas correspondientes de investigación y dictaminación realicen las labores correspondientes y se lleve a cabo el deslinde de responsabilidades.

Además de las pérdidas materiales, afortunadamente no hubo personas lesionadas ni fallecidas. Las personas dentro de la fábrica consiguieron salir a tiempo antes de que pasara a mayores. En el apoyo también colaboraron elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ).

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MB