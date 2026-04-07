La Judea en San Martín de las Flores informó que el joven actor que interpretaba a Gestas, el llamado “Mal Ladrón”, resultó ileso tras sufrir una caída durante la representación del Viernes Santo en el Cerro de la Cruz.

De acuerdo con el Patronato Organizador, el incidente ocurrió en el momento de la crucifixión, cuando el intérprete cayó accidentalmente desde una estructura de madera a una altura aproximada de entre dos y tres metros.

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Actor que cayó de la cruz no personificaba a Jesús

La organización aclaró que el percance no involucró al actor que representó a Jesús, quien realizó su participación sin contratiempos, esto luego de que el video del accidente se viralizó en redes sociales y algunos medios de comunicación aseguraron que se trataba del personaje de Jesús

Tras la caída, elementos de Protección Civil y servicios médicos del municipio de San Pedro Tlaquepaque acudieron de inmediato para valorar al joven quien interpretó al “Mal Ladrón” en el sitio. Luego de la revisión, se determinó que no presentaba lesiones de gravedad ni riesgos para su salud.

���� CAE ACTOR QUE REPRESENTABA A JESÚS DURANTE CRUCIFIXIÓN EN JALISCO, MÉXICO



⚠️ Un momento inesperado se vivió durante el viacrucis en San Martín de las Flores, Tlaquepaque, Jalisco.



�� El actor que interpretaba a Jesús sufrió un resbalón y cayó desde la cruz en plena… pic.twitter.com/EVqxsL18tl— ITR Oficial (@ITROriginal) April 4, 2026

Pese accidente, actor de Gestas concluye su participación en la Judea de San Martín de las Flores

Pese al susto, el actor decidió continuar en escena con autorización médica, sin ser reemplazado, y logró concluir su participación, manteniendo la continuidad del cuadro dramático.

La organización también destacó que otras escenas, como la representación del ahorcamiento de Judas, se realizaron bajo estrictas medidas de seguridad y con el apoyo de las autoridades.

El evento, que cada año reúne a miles de visitantes en la comunidad, se desarrolló con normalidad y concluyó en orden, con una asistencia total de alrededor de 260 mil personas durante la edición 2026.

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