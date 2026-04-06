Durante los primeros tres meses del año, el programa de verificación vehicular en Jalisco alcanzó un total de 230 mil 502 pruebas realizadas a diversos automotores. Esta cifra representa un incremento del 36 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, marcando una tendencia al alza en la cantidad de revisiones.

La medida, que busca regular las emisiones contaminantes del parque vehicular, se mantiene como un requisito indispensable para circular en las zonas urbanas designadas, como el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Aprobación de la verificación vehicular no depende de la antigüedad del automotor, señalan autoridades

Las autoridades destacan que la aprobación del examen de emisiones depende de las condiciones mecánicas y del mantenimiento preventivo del automóvil, dejando en segundo plano el año de fabricación. Esto significa que cualquier unidad, sin importar su antigüedad, tiene la posibilidad de obtener su certificado si sus niveles de gases se encuentran dentro de los parámetros permitidos.

Te puede interesar: Cuánto podría costarte no cambiar de placas en Jalisco: multas y precio del trámite

Los registros del primer trimestre destacan casos de automóviles con varias décadas de antigüedad que lograron superar la evaluación. Entre los ejemplos documentados se encuentra un vehículo Pontiac Firebird modelo 1971, el cual, tras recibir el mantenimiento mecánico adecuado, obtuvo su holograma aprobatorio. De manera similar, otras unidades con más de 30, 40 e incluso 50 años de circulación han cumplido con los estándares exigidos.

En lo que respecta al transporte público y de carga, la Secretaría de Transporte (SETRAN) mantiene una supervisión para garantizar que estas unidades cumplan con la verificación vehicular en Jalisco. El objetivo central es asegurar que las emisiones de los autobuses y camiones se mantengan dentro de los límites permisibles, dado su alto nivel de circulación diaria.

Para los vehículos pesados, las mediciones se realizan bajo los criterios técnicos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-045-SEMARNAT-2017.

Para dar soporte a esta demanda de revisiones, la infraestructura actual del estado se compone de 23 centros de verificación distribuidos estratégicamente. Estos establecimientos operan tanto en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) como en las distintas zonas obligadas del interior del estado. Los automovilistas que requieran realizar el trámite deben agendar su cita previamente a través del sitio web oficial del programa.

Verificación vehicular es gratuita con el pago del refrendo

En cuanto al aspecto económico, durante el presente año fiscal se ha establecido que el trámite no representa un costo adicional para aquellos propietarios que hayan cumplido en tiempo y forma con el pago de su refrendo vehicular.

Esta vinculación administrativa funciona como un mecanismo para incentivar la regularización del padrón, permitiendo que los conductores que mantienen sus contribuciones al corriente puedan acceder a la prueba de emisiones sin desembolsar una tarifa.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

