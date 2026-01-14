Pensión Bienestar: ¿Qué letras cobran el pago HOY, miércoles 14 de enero de 2026?

¡Ya comenzó la dispersión de pagos de la Pensión Bienestar! El calendario oficial de pagos fue dado a conocer por autoridades mexicanas a inicios de la semana pasada, por lo que el Banco del Bienestar ya entrega los recursos de forma escalonada, según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario. Aquí te decimos quiénes cobran este miércoles 14 de enero.El día de hoy, miles de beneficiarios de la Pensión Bienestar recibirán el pago correspondiente al bimestre enero-febrero 2026. El miércoles 14 de enero el turno es de las personas que tienen un apellido paterno que comienza con alguna de las siguientes letras: H, I, J o K. El depósito del 14 de enero aplica para los siguientes apoyos:A partir de este mes de enero, los programas del Bienestar registran un incremento en los montos, con el objetivo de que mantengan su valor real frente a la inflación.Así quedan los pagos:Lunes 5 de enero - AMartes 6 de enero - BMiércoles 7 de enero - CJueves 8 de enero - CViernes 9 de enero - D, E, FLunes 12 de enero - GMartes 13 de enero - GMiércoles 14 de enero - H, I, J, KJueves 15 de enero - LViernes 16 de enero - MLunes 19 de enero - MMartes 20 de enero - N, Ñ. OMiércoles 21 de enero - P, QJueves 22 de enero - RViernes 23 de enero - RLunes 26 de enero - SMartes 27 de enero - T, U, VMiércoles 28 de enero - W, X, Y, ZCon información de SUN* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB