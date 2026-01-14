Fecha límite para tramitar gratis la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

A partir de esta semana, el gobierno del Estado dio inicio al registro para obtener la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco. Este plástico es un medio por el cual se podrá acceder fácilmente a los apoyos sociales, servicios de movilidad y beneficios gubernamentales. La tarjeta se podrá utilizar a partir de este año y tiene vigencia hasta 2030.De acuerdo a la cuenta oficial de X del Gobierno de Jalisco, la fecha límite para hacer el registro de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco es el 31 de marzo de 2025. Asimismo, en la misma publicación se informó que el tramite es gratuito. El principal objetivo de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco es simplificar trámites, evitar registros duplicados y facilitar acceso a programas del Gobierno de Jalisco. Entre otros beneficios están: El registro de la Tarjeta única Al Estilo Jalisco se hace en línea, a través del portal oficial tarjetaunica.jalisco.gob.mx. Estos son los documentos que se requieren para realizar el tramite. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS