Fecha límite para tramitar gratis la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

A partir de esta semana, el gobierno del Estado dio inicio al registro para obtener la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco. Este plástico es un medio por el cual se podrá acceder fácilmente a los apoyos sociales, servicios de movilidad y beneficios gubernamentales. La tarjeta se podrá utilizar a partir de este año y tiene vigencia hasta 2030.

¿Cuándo es el último día para registrarse a la Tarjeta única Al Estilo Jalisco?

De acuerdo a la cuenta oficial de X del Gobierno de Jalisco, la fecha límite para hacer el registro de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco es el 31 de marzo de 2025. Asimismo, en la misma publicación se informó que el tramite es gratuito.

La Tarjeta Única ya está aquí.



Hoy comienza el prerregistro para que puedas acceder, con una sola tarjeta, a transporte, seguro médico y apoyos del Gobierno de Jalisco.



- Trámite gratuito

¿Cuáles son los beneficios de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

El principal objetivo de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco es simplificar trámites, evitar registros duplicados y facilitar acceso a programas del Gobierno de Jalisco.

Entre otros beneficios están:

Moverte a través de todo el sistema de transporte público

Acceder a los apoyos del Gobierno de Jalisco

Descuentos en multas y recargos

Inscribirte y contar con el Seguro Médico Al Estilo Jalisco

Suscribirte al sistema Mi Bici

Pagos a mensualidades sin intereses en pagos de derechos (aplican condiciones).

¿Cómo hacer el registro para la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

El registro de la Tarjeta única Al Estilo Jalisco se hace en línea, a través del portal oficial tarjetaunica.jalisco.gob.mx. Estos son los documentos que se requieren para realizar el tramite.

