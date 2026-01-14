Miércoles, 14 de Enero 2026

Fecha límite para tramitar gratis la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

El principal objetivo de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco es simplificar trámites, evitar registros duplicados y facilitar acceso a programas del Gobierno del Estado

Por: El Informador

El registro de la Tarjeta única Al Estilo Jalisco se hace en línea. EL INFORMADOR / ARCHIVO

A partir de esta semana, el gobierno del Estado dio inicio al registro para obtener la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco. Este plástico es un medio por el cual se podrá acceder fácilmente a los apoyos sociales, servicios de movilidad y beneficios gubernamentales. La tarjeta se podrá utilizar a partir de este año y tiene vigencia  hasta 2030.

¿Cuándo es el último día para registrarse a la Tarjeta única Al Estilo Jalisco?

De acuerdo a la cuenta oficial de X del Gobierno de Jalisco, la fecha límite para hacer el registro de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco es el 31 de marzo de 2025. Asimismo, en la misma publicación se informó que el tramite es gratuito. 

     

¿Cuáles son los beneficios de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

El principal objetivo de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco es simplificar trámites, evitar registros duplicados y facilitar acceso a programas del Gobierno de Jalisco. 

Entre otros beneficios están: 

  • Moverte a través de todo el sistema de transporte público
  • Acceder a los apoyos del Gobierno de Jalisco
  • Descuentos en multas y recargos
  • Inscribirte y contar con el Seguro Médico Al Estilo Jalisco
  • Suscribirte al sistema Mi Bici
  • Pagos  a mensualidades sin intereses en pagos de derechos (aplican condiciones). 

¿Cómo hacer el registro para la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

El registro de la Tarjeta única Al Estilo Jalisco se hace en línea, a través del portal oficial tarjetaunica.jalisco.gob.mx. Estos son los documentos que se requieren para realizar  el tramite. 

