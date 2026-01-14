El frío está pegando fuerte en gran parte de Jalisco, pero existen zonas donde los termómetros han bajado por debajo de los 5 °C, convirtiendo a esto lugares en congeladores de la Entidad. Estos son los datos de este miércoles 14 de enero:

Protección Civil informó que en Jalisco persistirán cielos nublados a lo largo del día con periodos de sol en el transcurso de la mañana; por la tarde son probables episodios de lluvia ligera en el estado a puntualmente moderadas en zonas serranas , así mismo, se espera la presencia de vientos moderados a fuertes en las regiones Norte y Altos y a lo largo de la franja costera con eventuales rachas muy fuertes; hacia la noche-madrugada continuará ambiente fresco a frío y muy frío especialmente en las regiones Norte, Altos y zonas de alta montaña, donde no se descarta la posibilidad de heladas al amanecer del jueves .

Reporte de temperaturas menores o iguales a 5 °C

1 Nevado de Colima 1.2 °C 2 Tuxpan 3.8 °C 3 Tecolotlán 5.5 °C

Clima nacional

Un nuevo frente frío (núm. 28) y su masa de aire polar asociada se aproximarán e ingresarán rápidamente al norte de la República Mexicana y el golfo de México , en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional y una vaguada en altura sobre dicho golfo, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en estados del oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán. Estas condiciones reforzarán el ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con bancos de niebla en zonas montañosas de Durango, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. A su vez, se prevén vientos fuertes con rachas de viento de 50 a 70 km/h en el norte y noreste del territorio nacional; así como un nuevo evento de “Norte” durante la tarde, con rachas de viento de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz.

Con información de Protección Civil Jalisco y Servicio Meteorológico Nacional

