Puerto Vallarta: Estos son los peligros de una bandera roja en la playa tras el sismo

La mañana de este miércoles 14 de enero, se registró un sismo con epicentro a 12 kilómetros de El Tuito en Jalisco a las 7:18:50 horas. El Servicio Sismológico Nacional estableció la magnitud en 4.1 y la localización a 21 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta. Además de este municipio, el fenómeno fue percibido en Tomatlán y Cabo Corrientes.

De acuerdo con la última actualización realizada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navaro, hasta el momento no se reportan afectaciones. A través de la cuenta oficial de X del mandatario se solicitó a la población estar alerta, evitar rumores e informarse a través de canales oficiales. Así mismo, se informó que se mantiene monitoreo en coordinación interinstitucional.

Por otro lado, Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta recuerda que pueden presentarse réplicas, por lo que es importante mantenerte alerta y seguir las siguientes recomendaciones:

Prepara tu plan familiar de protección civil.

Identifica zonas seguras en tu hogar, escuela o trabajo.

Mantén lista tu mochila de emergencia.

Durante un sismo conserva la calma y aléjate de ventanas y objetos que puedan caer.

En zonas costeras, aléjate de playas, ríos y lagunas.

Estado de playas en Puerto Vallarta

En ese sentido, el estado de las playas en Puerto Vallarta podría ser modificado en las próximas horas debido al fenómeno. Ciertos sismos pueden acrecentar la marea y modificar las condiciones climáticas, aunque hasta el momento no hay una actualización oficial de parte de Protección Civil y Bomberos municipal y estatal.

El último estado de las playas en Puerto Vallarta se realizó el pasado 11 de enero y mostraba las siguientes condiciones:

Bandera roja para:

Playa Mismaloya – Bandera roja y morada (altos índices de enterococos)

Playa Burros

Playa Camarones (lado sur)

Desembocadura del Río Pitillal

Olas Altas

Bandera amarilla para:

Playa Gemelas

Playa Palmares

Punta Negra

Playa Conchas Chinas

Playa Muertos

Playa Malecón

Playa Camarones (lado norte)

Playa Flamingos

Playa Holy

Playa de Oro (lado sur y norte)

Te puede interesar: Emiten orden de arresto contra Alfredo Adame

¿Cuáles son los peligros que advierte una bandera roja en la playa?

Una bandera roja en la playa dictamina evitar el ingreso al mar. Señala que las condiciones climatológicas cuentan con un fuerte oleaje, con corrientes intensas por lo que se realiza prohibición total de baño y actividades recreativas dentro del agua para evitar riesgos en los bañistas. En caso de que así sea, también puede advertir por tormentas eléctricas. Ingresar al agua bajo la señal de la bandera roja implica un riesgo elevado y no debe ser subestimado.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB