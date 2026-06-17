Frenan discusión de dictamen sobre reclutamiento forzado

La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Jalisco no sesionó debido a la falta de quórum y el cambio del orden del día ante la falta de acuerdos de legisladores, provocando que no se discutieran temas como la tipificación del delito de reclutamiento forzado, apoyos para transporte público o una reforma electoral.

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La presidenta de la Comisión, la morenista Norma López, reclamó a las bancadas del PRI y Movimiento Ciudadano por frenar sus dictámenes.

"Yo veo que no les interesa la protección de derechos ni a grupos vulnerables porque una de las iniciativas que se había dictaminado y es parte del proyecto es que no se le cobre el servicio del transporte público a estudiantes y grupos vulnerables. La otra es el reclutamiento, que creo que todos sabemos lo lesionado que está Jalisco y la sociedad con este tema y al parecer no quieren avanzar".

Reclutamiento forzado y apoyos sociales quedan pendientes en el Congreso

El dictamen del reclutamiento forzado plantea la creación del delito de reclutamiento contra menores de edad y sancionarlo con 10 a 15 años de prisión a quienes lo cometan; en caso de que el reclutamiento sea provocado por una persona con dominio de la víctima o servidores públicos, las penas se duplicarían.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés), actualmente alrededor de 30 mil menores forman parte de grupos del crimen organizado en México, mientras que 250 mil están en riesgo de ser reclutados y especialistas advierten que esta problemática es una de las formas más graves de violencia contra las infancias y adolescencias.

Parte de los métodos de reclutamiento incluyen las falsas ofertas de trabajo, modalidad que se ha presentado en los últimos años para capturar a jóvenes en las centrales camioneras.

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Sobre los apoyos, se plantea que el Estado garantice mecanismos de subsidios para los apoyos a grupos vulnerables y menores de edad. Otro dictamen que se discutiría era sobre una reforma electoral que contenía modificaciones con la prohibición de nepotismo y reelección para cargos de elección popular, entre otras propuestas.

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