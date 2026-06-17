Mundial 2026: Abarrotan tiendas y puestos por el jersey de la Selección Mexicana

La familia Saucedo Cervantes vino de vacaciones de California a Guadalajara para ver el partido de la Selección Mexicana y lo primero que hicieron fue ir a una tienda departamental para comprar el jersey oficial del equipo tricolor.

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En las tiendas departamentales, el precio de la camisa original ronda los 2 mil pesos, mientras que las clones van desde los 250 pesos hasta los 750 pesos, dependiendo del establecimiento y la calidad.

Fiebre mundialista impulsa la venta de artículos deportivos en distintos puntos de Guadalajara

Ya sea original o "copia", las camisas del conjunto tricolor se están vendiendo como pan caliente a un día del partido de fútbol entre la Selección Mexicana y el equipo de Corea del Sur.

Negocios y locales ubicados en el Mercado San Juan de Dios, así como otros puntos donde se distribuyen playeras no originales, lucen abarrotados a horas de que se desarrolle el encuentro deportivo.

EL INFORMADOR/J. Velazco

"Las camisas que más se están llevando la gente son las de México, pero también Colombia, Brasil, España, Portugal y Corea", explicó Martín, un vendedor.

Las playeras "espejo" son aquellas muy similares a las originales que, a decir de los vendedores, tienen "mínimas diferencias".

"Además de la Selección Mexicana, me están pidiendo mucho la de Corea; hay muchos coreanos en la ciudad y también piden la de Portugal", explicó Bryan, otro vendedor.

"Yo ya tengo poquitas, pero la que más se vende es México, Corea y Portugal", explicó Guillermo Arturo, comerciante local.

Las playeras copia buscan lucir idénticas a las oficiales, incluyendo los colores, los escudos y los patrocinadores. La mayor diferencia aparece en el precio.

Copias y productos no autorizados estarán bajo vigilancia durante el Mundial

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) informó recientemente que se redoblarían las acciones contra los ilícitos relacionados con la venta de mercancía pirata e incluso transmisiones ilegales, ante el incremento en la comercialización de productos apócrifos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La dependencia detalló que el combate a la piratería será una de las principales tareas del IMPI durante los días que dure la justa mundialista .

Para ello, personal especializado realizará inspecciones y operativos dirigidos a detectar la venta de productos no autorizados y prácticas comerciales que vulneren los derechos de la FIFA y de sus patrocinadores oficiales.

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