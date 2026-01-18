Este domingo 18 de enero, el clima en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se caracterizará por rachas de viento moderado, ambiente fresco y probabilidad de lluvia. Conoce el pronóstico completo a continuación.

En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, prevé un cielo medio nublado a nublado en Jalisco, y ambiente fresco, siendo frío en zonas altas de la entidad y cálido en las costas. Durante la tarde se espera un ambiente cálido a caluroso, e intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas. En la región Pacífico Centro se espera un viento de componente oeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Jalisco.

En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se registra un amanecer entre frío y fresco. De acuerdo con el pronóstico de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en la zona se espera que en el transcurso de la mañana se presenten rachas de viendo moderado, las cuales podrían persistir durante la tarde y la noche.

Con el transcurso de las horas se espera un cielo parcialmente nublado. En la noche, cuando el ambiente será más frío, hay probabilidad de lluvias ligeras y dispersas.

Se espera que la temperatura máxima durante el día sea de 25° C, y la mínima de 12° C. Durante el día la probabilidad de lluvia es de 5%, sin embargo, en la noche aumenta a 20 por ciento.

Clima Nacional

Este domingo el frente frío número 29 se desplazará sobre el oriente del golfo de México, península de Yucatán y sureste del país, originando lluvias puntuales intensas en diferentes estados.

Pronóstico de lluvias para hoy:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte), Veracruz (Sotavento), Campeche y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México.

Posible caída de nieve o aguanieve: cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, La Malintzin, Sierra Negra, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos (norte) y Ciudad de México.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy:

Evento de “Norte” de 70 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: Veracruz; y de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Puebla.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Guerrero.

Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco

