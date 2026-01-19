El día de hoy, en La Mañanera del Pueblo, Iván Escalante Ruiz presentó la actualización del programa de seguimiento "Quién es Quién en los precios de los combustibles". A continuación te mostramos un resumen de la presentación que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cada semana.

Estos son los precios promedio de los combustibles registrados del 5 al 11 de agosto de 2026:

Gasolina regular a $23.58 por litro

Gasolina premium a $25.77 por litro

Diésel a $26.39 por litro

Por el momento, no se presenta subsidio al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ieps).

Con respecto al desglose por marcas, de manera general CorpoGas se posicionó como la gasolinera más cara para cualquier tipo de combustible, mientras que la cadena de establecimientos que ofreció precios más bajos fue G500.

¿Cuál es la gasolinera más barata de Jalisco?

La gasolinera más barata de todo Jalisco para surtir gasolina regular se ubicó en Tlajomulco de Z+uñiga. Con un precio de $23.72 pesos por litro, la gasolinera sobre Salvador Carretera a Colima #2788, en Las Huertas en el municipio que es parte del Área Metropolitana de Guadalajara.

Cabe destacar que el precio más bajo registrado por la Profeco para este lunes 19 de enero es de $23.12 pesos por litro y se encuentra en Veracruz.

OB