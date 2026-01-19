La lluvia ligera se presentó en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) los últimos días de la semana pasada, pero ¿Qué pronóstico existe para este lunes 19 de enero y el resto de la semana? Estos son los detalles:

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro, cielo medio nublado a nublado durante el día, con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Por la mañana, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Por su parte, Meteored espera hoy en Guadalajara, parcialmente nuboso esta mañana, con temperaturas alrededor de 15 °C. Por la tarde, parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 23 °C. Durante la noche, habrá cubierto con temperaturas cercanas a los 18 °C . Vientos del Noroeste a lo largo del día, con una velocidad media de 10 km/h.

Clima en Guadalajara para la semana

Lunes 6% de probabilidad de lluvia 25 – 11 °C Martes 22% de probabilidad de lluvia 22 – 10 °C Miércoles 7% de probabilidad de lluvia 24 – 8 °C Jueves 4% de probabilidad de lluvia 26 – 9 °C Viernes 3% de probabilidad de lluvia 26 – 9 °C Sábado 1% de probabilidad de lluvia 24 – 10 °C Domingo 1% de probabilidad de lluvia 25 – 10 °C

La probabilidad de lluvia para Guadalajara se mantiene, sobre todo para este martes. Las temperatura también tendrán una baja a partir del miércoles .

Clima nacional para hoy

Este día, el frente frío núm. 29 se desplazará sobre el mar Caribe, sin afectar a la República Mexicana , sin embargo, su masa de aire polar cubrirá el golfo de México, generando viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y rachas de 30 a 50 km/h en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; además de ambiente frío a muy frío, con heladas matutinas y bancos de niebla en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste mexicano, aunado al ingreso de humedad del golfo de México propiciará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico originará lluvias y chubascos en estados del noroeste, occidente, centro y sur de la República Mexicana.

Finalmente, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte y noreste de México durante esta tarde , ocasionando viento con rachas de 30 a 50 km/h en dichas regiones.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

