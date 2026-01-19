Lunes, 19 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Calidad del Aire AMG: Así amanece Guadalajara HOY lunes 19 de enero

Según informes de SEMADET, a las 7:00 horas se activó pre contingencia  por PM10 en Guadalajara; aquí te decimos cuales zonas se vieron afectadas

Por: El Informador

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud. EL INFORMADOR / ARCHIVO

De  acuerdo a reportes del Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), este lunes 19 de enero de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta  su calidad del aire en algunas zonas como Buenas y otras como aceptables. 

Lee también: Esta es la gasolinera más barata de Jalisco; se encuentra en Tlajomulco

Según informes de SEMADET, la mañana de este 19 de enero se registra un nivel máximo registrado en la estación “Las Pintas”. 

Índice de calidad por zonas

  • Santa Margarita: 28 puntos IMECA
  • Santa Anita: 42 puntos IMECA
  • Las Pintas:  12 puntos IMECA
  • Miravalle: 49 puntos IMECA
  • Tlaquepaque: 52 puntos IMECA
  • Oblatos: 31 puntos IMECA
  • Santa Fe: 66 puntos IMECA
ESPECIAL / SEMADET 
ESPECIAL / SEMADET 
 ESPECIAL / SEMADET 
 ESPECIAL / SEMADET 

Afectaciones por mala calidad del aire

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptible a esto. 

Te puede interesar: Profeco revela que el supermercado más económico del país está en Jalisco

Recomendaciones para protegerse de la mala calidad del aire

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

  • Prohibido realizar cualquier tipo de quema.
  • Reducir el uso de vehículos.
  • Evitar actividades al aire libre. 
  • Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 años y personas gestantes.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

AS

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones