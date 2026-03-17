Reabren la autopista Guadalajara-Tepic al tránsito vehicular

La mañana de este martes se reportó la reapertura a la circulación vehicular en la autopista Guadalajara-Tepic.

El corte a la circulación en ambos sentidos se mantuvo durante varias horas debido a la volcadura de una pipa cargada de combustible en el kilómetro 086+500 con dirección a Tepic.

Desde las 5:18 horas de ayer lunes, la operadora de la autopista informó a través de sus medios oficiales sobre el percance que provocó el cierre de la circulación.

Tras el accidente, cuerpos de emergencia trabajaron en el trasvase del material y en el retiro de la unidad, por lo que esta mañana, la operadora de la autopista informó que “se libera el accidente en su totalidad”.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit reportó el restablecimiento del paso vehicular en la autopista Tepic-Guadalajara, a la altura del kilómetro 86 de la carretera federal 15D, en el municipio de Ixtlán del Río.

En su mensaje, la dependencia llamó a los usuarios a extremar precauciones, respetar los señalamientos viales y no exceder los límites de velocidad.

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MB

