Policías de Jalisco reciben capacitación antiterrorista por la Policía de Colombia

En busca de mejorar sus habilidades policiales en distintos ámbitos de la seguridad, elementos de la Policía del Estado, la Metropolitana y municipales iniciaron capacitaciones en antiterrorismo.

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Lo anterior formó parte de la formación especializada de cara a la Copa Mundial FIFA 2026, bajo el nombre "Operaciones Tácticas Urbanas y combate al terrorismo", a cargo del Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (COPES) de la Policía Nacional de Colombia.

Entre los campos que los oficiales abordarán con el grupo de élite de Colombia durante estas cinco semanas que durará el curso se encuentran intervenciones vehiculares, Derecho Internacional Humanitario y operaciones tácticas urbanas.

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Secretario de Seguridad Jalisco reconoce los desafíos actuales

El Secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, reconoció que los desafíos actuales de seguridad requieren de conocimientos más allá de las fronteras y recordó la formación que han recibido los oficiales jaliscienses de parte de la Policía Nacional Francesa y el FBI de los Estados Unidos.

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“Dicen que el conocimiento y la cooperación trazan proyectos, pero son las naciones las que, al avanzar unidas, construyen un futuro sólido. La seguridad moderna no puede entenderse de forma aislada. “Los desafíos actuales nos exigen ver más allá de nuestras fronteras para aprender de las y los mejores”, expresó el secretario.

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Con un esfuerzo coordinado entre naciones, los criminales se debilitan

Por su parte, el subintendente de la Policía Nacional de Colombia, Estiven Pérez Pérez, recalcó que con cada esfuerzo coordinado entre naciones, los criminales pierden sus capacidades de fuerza.

“Hoy damos inicio a este proceso de formación, con la certeza de que cuando los países se unen con propósito, profesionalismo y valores, la seguridad se fortalece y la delincuencia se encuentra cada vez más cercada, que este curso sea un escenario de aprendizaje”, finalizó.

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