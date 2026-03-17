Este martes 17 de marzo, oficiales de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara localizaron con vida a una mujer desaparecida desde junio 2025; fue encontrada en un canal de la colonia Colinas de la Normal en Guadalajara.

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La mujer fue encontrada dentro de un canal

Como parte de las acciones de búsqueda, elementos de la UBPD acudieron a la Avenida Normalistas y Monte Jura; fue dentro de un canal donde observaron a la fémina de 39 años que tenía una ficha de desaparición desde el pasado 15 de enero.

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Se confirmó su identidad

Los elementos confirmaron que se trataba de la desaparecida tras haberse acercado y entrevistarse con ella, quien les confirmó que se trataba de la desaparecida de la ficha y afirmó haber salido de su domicilio desde junio del 2025.

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La mujer, en aparentemente buen estado de salud, fue llevada con sus familiares.

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