Muere menor tras choque entre camión y motocicleta en Lomas de Oblatos

Un menor de 16 años perdió la vida la mañana de este martes tras verse involucrado en un accidente entre una unidad de transporte público y una motocicleta en la colonia Lomas de Oblatos, en Guadalajara.

De acuerdo con información de la Policía Vial, el incidente se registró en el cruce de las calles Albino Corzo Ángel y Hacienda del Coyote, donde elementos acudieron tras recibir el reporte de un percance.

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Al arribar al sitio, los oficiales localizaron a un joven motociclista tendido sobre la vía pública, aparentemente inconsciente, luego del impacto con el camión de transporte público.

Paramédicos de los Servicios Médicos Municipales acudieron al lugar; sin embargo, confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales.

Tras el hecho, se solicitó la presencia del Ministerio Público, quien se encargará de llevar a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

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MB