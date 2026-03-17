Muere menor tras choque entre camión y motocicleta en Lomas de Oblatos

Un menor de 16 años perdió la vida la mañana de este martes tras verse involucrado en un accidente entre una unidad de transporte público y una motocicleta en la colonia Lomas de Oblatos, en Guadalajara.De acuerdo con información de la Policía Vial, el incidente se registró en el cruce de las calles Albino Corzo Ángel y Hacienda del Coyote, donde elementos acudieron tras recibir el reporte de un percance.Al arribar al sitio, los oficiales localizaron a un joven motociclista tendido sobre la vía pública, aparentemente inconsciente, luego del impacto con el camión de transporte público.Paramédicos de los Servicios Médicos Municipales acudieron al lugar; sin embargo, confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales.Tras el hecho, se solicitó la presencia del Ministerio Público, quien se encargará de llevar a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB