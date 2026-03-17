Jalisco se mantiene entre los 10 Estados con mayor captación de Inversión Extranjera Directa

En 2025 Jalisco captó mil 256.2 millones de dólares por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED) lo que representó un incremento del 14 por ciento en comparación con el año anterior, informó la Secretaría de Economía.

De acuerdo con la dependencia con estos resultados Jalisco se ubicó en el séptimo lugar de los estados que más IED captaron del país por debajo de Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Baja California, Baja California Sur y Coahuila.

Del monto total captado el año pasado sobresalieron las inversiones de Estados Unidos que inyectaron el 96 por ciento del total y el restante 4 por ciento correspondió a otros países.

La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado estimó para este año una captación de entre mil a mil 500 millones de dólares

A nivel nacional el año pasado en México se captaron 40 mil 870.8 millones de dólares lo que significó una variación ligeramente mayor comparado con los 36 mil millones de dólares que se registraron en el 2024.

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