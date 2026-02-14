¿Qué se sabe del Festival GDLUZ 2026?

Este sábado 14 de febrero, la ciudad de Guadalajara celebra 484 años de su fundación y, desde hace más de una década, es tradición que, en el marco de esta festividad, se lleve a cabo el Festival GDLuz. Sin embargo, en 2026 no se realizará en su fecha habitual.

Recientemente, la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, desmintió que el espectáculo de luces vaya a cancelarse este año. El evento, que desde su creación en 2017 se ha consolidado como uno de los más grandes de América Latina, sí se llevará a cabo, pero en una fecha distinta.

Debido a las obras que se realizan en el Centro Histórico de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo del que la ciudad será una de las sedes, el festival será aplazado.

¿Cuándo será el GDLuz 2026?

A través de sus redes sociales, la alcaldesa informó que el Festival GDLuz no se realizará en febrero, como es habitual, sino que se recorrerá a abril.

Aunque las fechas específicas aún no han sido anunciadas, adelantó que se mantendrá el formato con diversas actividades a lo largo de un circuito de dos kilómetros, que va de la Plaza de la Liberación hasta la explanada del Museo Cabañas.

El GDLuz es uno de los eventos que integran la agenda cultural de Guadalajara. Es organizado por la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco y reúne espectáculos de videomapping, instalaciones LED, música y pirotecnia.

Año con año, el festival convoca a millones de asistentes. En la última edición se registró un nuevo récord con 2.1 millones de personas, quienes, durante los cinco días del evento, se apropiaron del espacio público de la ciudad.

Destaca que, desde su inauguración, el festival ha convocado a más de 10 millones de asistentes.

Para conocer las fechas específicas y el programa de actividades del GDLuz 2026, se recomienda estar al pendiente de las redes oficiales del Gobierno de Guadalajara.

