El secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín, informa que la construcción del segundo acueducto Chapala-Guadalajara es una de las obras hidráulicas prioritarias del Estado.

El funcionario indicó que siguen haciendo los estudios pendientes y completando la socialización del proyecto para demostrar que no habrá afectaciones al Lago de Chapala, por lo que, una vez concluida esa etapa, iniciarían con la obra.

“Nos tenemos que sentar todavía como acordamos para cumplir la palabra, nos tenemos que sentar con la Universidad, con los académicos, con la población, con los presidentes municipales, con los colectivos que acordamos que, una vez que tuviéramos el proyecto ejecutivo, poder mostrarlo y demostrar que no va a haber afectaciones al lago de Chapala”.

El funcionario ha insistido en que el proyecto no contempla incrementar el volumen de extracción de agua del Lago de Chapala, sino sustituir el sistema antiguo y que el agua se traslade por una sola vía, de manera eficiente.

Se prevé que el segundo acueducto tenga un costo superior a los 6,500 millones de pesos y permitiría suministrar los 7.5 metros cúbicos por segundo de agua que el Estado tiene permitido extraer del lago de Chapala; además, evitaría pérdidas por evaporación o robo de agua.

Según un comunicado, el pasado 6 de junio se dio el fallo a la empresa ganadora para realizar el proyecto ejecutivo del nuevo acueducto.

Marroquín ha señalado que el actual acueducto tiene una eficiencia del 75 por ciento, es decir, se pierde el 25% del agua que traslada de Chapala a Guadalajara en el camino debido a la evaporación y robo de agua, puesto que es un sistema abierto que también permite que el líquido se contamine aún más.

Otro proyecto que es prioritario para el Gobierno estatal es la modernización de la planta Potabilizadora número 1 ubicada en la zona de Miravalle, en Guadalajara. Dicha planta permite potabilizar el agua que llega desde el lago de Chapala, tanto por el primer acueducto como por el sistema antiguo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB