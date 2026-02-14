Policías municipales de San Pedro Tlaquepaque detuvieron a dos hombres señalados como probables responsables de la privación ilegal de la libertad de dos menores de edad, en hechos ocurridos en la preparatoria de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en la colonia Toluquilla.

Los oficiales municipales recibieron el reporte sobre la presunta privación de la libertad de una adolescente en las inmediaciones de la Preparatoria Regional de Toluquilla. Al arribo de los elementos municipales del agrupamiento motorizado Jaguares, testigos refirieron que un masculino habría subido por la fuerza a una adolescente de 17 años a un vehículo BMW color blanco, retirándose del lugar.

De inmediato se implementó un operativo de búsqueda en la zona y, tras varios minutos, el automotor señalado fue localizado con dos hombres y la menor de edad.

Los policías municipales detuvieron a los dos hombres que fueron identificados como Alonso “N”, y Franc “N”, ambos de 26 años, a quienes se les aseguraron dos réplicas de arma tipo escuadra, ambas de balines, así como el vehículo en el que se trasladaban.

Posteriormente, se informó que otro menor también había sido privado de la libertad por ellos mismos, sin embargo, ya se encontraba en su domicilio sano y salvo; no obstante, los oficiales acudieron para valorar su estado de salud. Los dos adolescentes fueron resguardados conforme a los protocolos establecidos y posteriormente entregados a sus respectivos progenitores, garantizando en todo momento su integridad y derechos.

De acuerdo con directivos y encargados de la preparatoria de Toluquilla, los hechos podrían estar relacionados presuntamente con la venta de vapeadores o “vapers” con sustancia ilícita que, según señalaron, se comercializan dentro de las instalaciones.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal. El vehículo asegurado fue remitido al depósito vehicular correspondiente.

