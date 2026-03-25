¿Qué placas ya NO podrán circular en Jalisco a partir de abril 2026?

La prórroga concedida por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco a aquellos propietarios de vehículos que pagaron su refrendo en 2025 para realizar el cambio de placas gratuito está a punto de concluir. En este contexto, aquí te comentamos qué placas ya no podrán circular en el estado.

La autoridad informó a través de un comunicado que, una vez finalizada la prórroga, el canje de placas tendrá un costo y su incumplimiento podrá derivar en sanciones por parte de la Policía Vial del Estado, esto conforme a la normativa vigente.

¿Qué placas ya no estarán permitidas en Jalisco en 2026?

De acuerdo con las autoridades, las placas anteriores a los diseños "Collage" (2019) y "Cabañas" (2025) ya no podrán circular en el estado; de este modo, los diseños “Maguey”, “Gota” y “Minerva” ya no están permitidos.

La razón es que estas láminas no cumplen con los requerimientos técnicos que deben tener las placas en todo el territorio nacional, establecidos en la normativa federal vigente NOM-001-SCT-2-2016, administrada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Las placas "Collage" y "Cabañas" fueron creadas con elementos que garantizan visibilidad, durabilidad y seguridad, además de contar con un código QR en la parte superior derecha, el cual protege los datos personales del propietario.

¿Qué documentos se necesitan para el cambio de placas?

Es importante que quienes acudan a realizar el cambio de placas lleven la siguiente documentación:

Pago de refrendo 2025, realizado ese mismo año.

Juego de placas con diseño anterior al denominado Collage o Cabañas.

Documento de identificación oficial: INE, licencia o pasaporte vigente, en original y copia.

Documento que acredite la propiedad: comprobante fiscal, título de propiedad, sentencia judicial o acta de adjudicación emitida a su nombre, o que contenga la cesión de derechos a su favor en dichos documentos, en original y copia.

Comprobante de domicilio no mayor a 90 días de expedición, en original y copia.

Recuerda que la prórroga aplica exclusivamente para quienes participaron en el programa de Paquetazo 3x1 implementado durante el 2025, mediante el cual se incluía el pago del refrendo, la verificación vehicular y el derecho al canje de placas sin costo adicional.

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MB

