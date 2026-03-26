La Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan dio a conocer que este jueves 26 de marzo de 2026 se implementarán cierres viales en distintos puntos del municipio con motivo de la realización de la Vía RecreActiva Zapopan.

Las restricciones a la circulación estarán vigentes de 21:00 a 23:59 horas y se irán levantando de manera gradual conforme las y los participantes avancen por las avenidas contempladas en el recorrido.

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Cierres viales en Zapopan hoy por Vía RecreActiva

Movilidad Zapopan anunció que se cerrarán las siguientes avenidas:

Avenida Independencia.

Avenida Hidalgo.

Avenida Tesistán.

Avenida Santa Margarita.

Avenida del Servidor Público.

CORTESÍA/ Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan

De igual forma te compartimos el mapa de los cierres:

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Celebrarán primer aniversario de la Vía RecreActiva Zapopan

En el marco del primer aniversario de la Vía RecreActiva Zapopan, autoridades municipales invitan a la ciudadanía a sumarse a la rodada nocturna que se llevará a cabo este jueves 26 de marzo de 2026.

El recorrido, que abarcará 14 kilómetros, tiene como propósito conmemorar esta iniciativa visitando el centro cultural y de negocios Tequila Lab, un espacio que atrae tanto a visitantes locales como nacionales e internacionales, ubicado junto al museo Jalisco Paseo Interactivo (JAPI).

Para participar en esta actividad, las personas interesadas deberán registrarse previamente a través del enlace habilitado por los organizadores el cual puedes acceder en: https://bit.ly/RegViaNocturnaZapopanMar26

CORTESÍA/ Facebook/ Vía RecreActiva Zapopan

Ruta de la Vía RecreActiva Zapopan del 26 de marzo

La rodada seguirá la siguiente ruta con salida del Parque de las Niñas y los Niños:

Juan Pablo II

Avenida Hidalgo

Constitución

Avenida Tesistán

Avenida Sta. Margarita

Avenida del Servidor Público

Llegada a Tequila Lab; aquí la ruta es de regreso.

Avenida del Servidor Público

P. Valle Real

Avenida del Servidor Público

Avenida Sta. Margarita

Avenida Tesistán

Independencia

Industria

Juan Pablo II

Llegada a la meta en el Parque de las Niñas y los Niños a las 12:00 am.

CORTESÍA/ Facebook/ Vía RecreActiva Zapopan

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