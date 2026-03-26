La Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan dio a conocer que este jueves 26 de marzo de 2026 se implementarán cierres viales en distintos puntos del municipio con motivo de la realización de la Vía RecreActiva Zapopan.Las restricciones a la circulación estarán vigentes de 21:00 a 23:59 horas y se irán levantando de manera gradual conforme las y los participantes avancen por las avenidas contempladas en el recorrido.Movilidad Zapopan anunció que se cerrarán las siguientes avenidas:De igual forma te compartimos el mapa de los cierres:En el marco del primer aniversario de la Vía RecreActiva Zapopan, autoridades municipales invitan a la ciudadanía a sumarse a la rodada nocturna que se llevará a cabo este jueves 26 de marzo de 2026.El recorrido, que abarcará 14 kilómetros, tiene como propósito conmemorar esta iniciativa visitando el centro cultural y de negocios Tequila Lab, un espacio que atrae tanto a visitantes locales como nacionales e internacionales, ubicado junto al museo Jalisco Paseo Interactivo (JAPI).Para participar en esta actividad, las personas interesadas deberán registrarse previamente a través del enlace habilitado por los organizadores el cual puedes acceder en: https://bit.ly/RegViaNocturnaZapopanMar26La rodada seguirá la siguiente ruta con salida del Parque de las Niñas y los Niños:Juan Pablo II Avenida Hidalgo Constitución Avenida Tesistán Avenida Sta. Margarita Avenida del Servidor PúblicoLlegada a Tequila Lab; aquí la ruta es de regreso.Avenida del Servidor Público P. Valle Real Avenida del Servidor Público Avenida Sta. Margarita Avenida Tesistán Independencia Industria Juan Pablo IILlegada a la meta en el Parque de las Niñas y los Niños a las 12:00 am.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA