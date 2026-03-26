El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este jueves 26 de marzo mala calidad del aire en algunas zonas del AMG, como Miravalle con 104 puntos IMECA.

¿Cuál es la calidad del aire hoy 26 de marzo en Guadalajara?

El nivel de calidad del aire malo registrado en el AMG es en Miravalle con 104 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Country, con 16 puntos IMECA. Aquí te dejamos otras zonas con su reporte de esta mañana del 26 de marzo:

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Santa Margarita 48 Buena Atemajac 46 Buena Country 16 Buena Oblatos 60 Aceptable Centro 69 Aceptable Tlaquepaque 85 Aceptable Loma Dorada 71 Aceptable Águilas 57 Aceptable Miravalle 104 Mala Santa Anita 75 Aceptable Santa Fe 79 Aceptable Las Pintas 89 Aceptable Vallarta 59 Aceptable

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¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la mala calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 años y personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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