¿Qué partidos del Mundial 2026 podrán verse GRATIS en las pantallas gigantes de La Minerva?

El Gobierno de Jalisco confirmó oficialmente que las pantallas gigantes instaladas en la Glorieta Minerva se mantendrán vigentes durante la fase final del Mundial 2026, esto debido a la excelente respuesta por parte de los aficionados tanto nacionales como extranjeros que se dieron cita en el icónico monumento para disfrutar de los partidos de la Fase de Grupos.

La programación estelar incluye de manera garantizada la transmisión del partido de la Selección Mexicana contra Ecuador. Este esperado encuentro se jugará mañana martes 30 de junio del 2026 a partir de las 19:00 horas.

La mejor noticia para la afición tapatía es que, si la escuadra de la Selección Nacional avanza en el certamen, en este punto se proyectarán absolutamente todos los encuentros que dispute el conjunto tricolor hasta donde llegue su participación.

Además del camino del equipo mexicano, el comité organizador local aseguró de manera gratuita el acceso para disfrutar los tres partidos que definirán al campeón del planeta.

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Esto significa que los asistentes podrán seguir en vivo las dos Semifinales del torneo y, por supuesto, la gran Final de la Copa del Mundo. Las fechas estipuladas para estos tres últimos compromisos definitivos son el martes 14, el miércoles 15 y el domingo 19 de julio del 2026.

¿Cómo y dónde se vivirá la experiencia mundialista en Guadalajara?

Para garantizar una visibilidad óptima de cada jugada, las autoridades llevaron a cabo la instalación de dos pantallas gigantes en las inmediaciones de la Glorieta Minerva.

El objetivo es congregar de forma segura a los aficionados y recrear el ambiente de los estadios en la vía pública de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Sin embargo, el futbol no será el único atractivo. El espacio público contará con diversas actividades de animación y entretenimiento completamente familiares.

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Los organizadores detallaron que habrá espectáculos de DJ en vivo y dinámicas de batucadas para ponerle ritmo a las jornadas. Estos eventos alternos se desarrollarán en un horario fijo desde las 18:00 hasta las 23:00 horas.

Con esta estrategia, el punto de reunión tapatío por excelencia se consolida junto al FIFA Fan Fest del Centro Histórico como uno de los epicentros principales de la fiesta futbolística en la capital del estado.

Hasta el fin de semana pasado, cerca de 1.5 millones de personas se han congregado en puntos como Plaza de la Liberación, la propia Minerva, el corredor Chapultepec y el Parque San Jacinto para festejar las victorias mundialistas.

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Guía rápida de sedes alternas con pantallas en Jalisco

Si la Minerva te queda lejos o buscas otras opciones para vivir el torneo dentro del estado, te compartimos esta lista de alternativas oficiales disponibles:

Zapopan : Podrás acudir al Public Viewing instalado directamente en el Centro Histórico de este municipio.

: Podrás acudir al Public Viewing instalado directamente en el Centro Histórico de este municipio. Auditorio Benito Juárez : Aquí se encuentra operando la Zona Fan “Vibra Jalisco” con actividades continuas.

: Aquí se encuentra operando la Zona Fan “Vibra Jalisco” con actividades continuas. Universidad de Guadalajara : El Centro Cultural Universitario alberga el concepto Fut Fest UDG.

: El Centro Cultural Universitario alberga el concepto Fut Fest UDG. Tlaquepaque : El municipio habilitó cinco sedes con pantallas gigantes ubicadas en su Centro, así como en las unidades deportivas de Miravalle, El Vergel, San Martín de las Flores y El Sauz.

: El municipio habilitó cinco sedes con pantallas gigantes ubicadas en su Centro, así como en las unidades deportivas de Miravalle, El Vergel, San Martín de las Flores y El Sauz. Tlajomulco: Puedes unirte a las transmisiones asistiendo al Fut Fest situado en la Plaza Principal.

Recuerda acudir con anticipación a cualquiera de los puntos públicos para asegurar un buen lugar y disfrutar de las actividades interactivas previas a cada silbatazo inicial.

JM