Brasil hace vibrar al FIFA Fan Fest Guadalajara tras pasar a octavos de final del Mundial

Anna, visitante de Sao Paulo, Brasil, dio el pronóstico certero entre sus tres amigas que hicieron el viaje a Guadalajara: la Canarinha derrotó 2-1 a Japón para eliminar a los nipones en dieciesavos del Mundial y avanzar a octavos de final. Ondeaba su bandera nacional sobre su espalda y cada aproximación brasileña iba acompañada de suspiros ahogados y aplausos de ánimo, hasta que cayó el gol de Gabriel Martinelli en la recta final del encuentro y ella, junto a las decenas de aficionados de Brasil que se dieron cita en el FIFA Fan Fest Guadalajara, saltaron y gritaron sobre sus lugares para festejar la calificación agónica del cinco veces campeón del mundo.

“Vamos a ganar este partido y luego hasta la final. ¡Seremos campeones del mundo!” , vociferó la chica en un marcado acento portugués que hacía resaltar su voz de entre el resto de aficionados. Aprovechó el Mundial para vacacionar en México y conocer varias ciudades. Para ella, Guadalajara es la ciudad mundialista con más ambiente y más fiesta.

“La fiesta y el ambiente están increíbles, la gente es muy amable. Todo muy seguro. Mi amiga ya había visitado Guadalajara antes y asegura que es su segunda casa […]. Nos la estamos pasando increíble recorriendo México y no se diga en Guadalajara, nos encanta ”, compartió. La segunda mitad del partido comenzaba y Anna, junto a sus amigas Renata, Bruna y Anie, se acomodaba y daba un sorbo a su vaso de cerveza para ver la remontada de la verdeamarela.

Anna, visitante de Sao Paulo, Brasil, en el Fan Fest de Guadalajara. EL INFORMADOR/A. Navarro

El gol del jugador del Arsenal selló el pase de su combinado nacional a la siguiente ronda del Mundial. Aunque los aplausos se escucharon por todos lados de la Plaza Liberación, un grupo más efusivo de playeras amarillas bailaba y saltaba para festejar el gol. Bruna señaló que “se siente padrísimo ver cómo todos festejan y apoyan a Brasil. Todo está espectacular”.

Mira esto: Este es el nivel del Lago de Chapala al cierre de junio

Aunque la marea amarilla se adueñó del FIFA Fan Fest, un puñado de aficionados japoneses también se hacía notar en el Centro tapatío. Kaishu Sano arrancó el grito de gol de Soyuya desde lo más profundo de su garganta. Con un español impoluto –pues ha vivido el último año en Guadalajara– , el joven celebró que su combinado nacional le jugó “de iguales” a Brasil.

“Es un partido muy parejo que Japón no se está echando para atrás, eso está muy bien. Japón está haciendo su partido y jugando de iguales contra Brasil, y es algo que siempre se agradece del equipo nacional”, expresó.

Al igual que Anna, destacó que Guadalajara es una ciudad amigable con turistas, además de ser la que tiene la mejor fiesta y ambiente en todo México. “Está muy bueno el ambiente y la fiesta. Un lunes por la mañana y hay mucha gente feliz en el Fan Fest. Todo muy bien”, anotó.

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

MB