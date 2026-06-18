Fan Fest Guadalajara 2026: Estos son los objetos que no podrás ingresar durante los eventos del Mundial

Miles de aficionados están listos para disfrutar del ambiente futbolero que se vivirá en Guadalajara durante el Mundial 2026. Sin embargo, quienes planean asistir al Fan Fest deberán tomar en cuenta una serie de restricciones sobre los objetos que estarán prohibidos dentro de las instalaciones.

Las autoridades y organizadores han dado a conocer una lista de artículos que no podrán ingresar al recinto con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y mantener el orden durante las actividades masivas.

Objetos peligrosos que estarán prohibidos

Entre los artículos que no podrán ingresar al Fan Fest Guadalajara se encuentran armas de cualquier tipo, municiones y objetos que representen un riesgo para la integridad de las personas.

La lista incluye:

Armas y municiones.

Tijeras y gas pimienta.

Explosivos y bengalas.

Herramientas de trabajo.

Sustancias tóxicas.

Cascos y disfraces que dificulten la identificación de personas.

Animales.

Pinturas y materiales similares.

Botellas de vidrio.

Las medidas buscan prevenir incidentes y garantizar una experiencia segura para todos los asistentes.

Mochilas, maletas y objetos voluminosos

Los organizadores también restringirán el acceso con equipaje y objetos de gran tamaño.

No estará permitido ingresar con:

Mochilas y bolsos opacos.

Maletas.

Objetos mayores a 75 centímetros.

Bicicletas.

Patines y scooters.

Carriolas.

Pelotas infladas y frisbees.

Globos y artículos inflables.

Se recomienda acudir únicamente con los objetos indispensables para agilizar los filtros de acceso.

Restricciones para dispositivos electrónicos

Algunos equipos electrónicos también estarán sujetos a restricciones dentro del Fan Fest Guadalajara.

Los artículos prohibidos son:

Drones.

Cámaras profesionales.

Trípodes.

Palos para selfies.

Punteros láser.

Bocinas portátiles.

Auriculares de gran tamaño.

Altavoces.

Radios y dispositivos de radiofrecuencia (RF).

Estas medidas buscan evitar interferencias, riesgos de seguridad y afectaciones a la experiencia de otros asistentes.

Banderas, propaganda y mensajes ofensivos

El reglamento también contempla restricciones relacionadas con materiales promocionales y mensajes que puedan generar conflictos.

No se permitirá el acceso con:

Banderas mayores a 1 metro por 1.2 metros.

Material discriminatorio, ofensivo o que incite a la violencia.

Volantes.

Propaganda política.

Material comercial no autorizado.

Las autoridades han reiterado que se promoverá un ambiente familiar e incluyente durante todos los eventos relacionados con el Mundial.

Alimentos, bebidas y sustancias prohibidas

Otra de las restricciones más importantes está relacionada con el ingreso de comida y bebidas externas.

Los asistentes no podrán ingresar con:

Bebidas alcohólicas adquiridas fuera del recinto.

Líquidos en envases mayores a 500 mililitros.

Alimentos externos.

Drogas y narcóticos.

Dentro del Fan Fest habrá áreas autorizadas para la venta de alimentos y bebidas, por lo que se recomienda consultar previamente las opciones disponibles.

Recomendaciones antes de acudir al Fan Fest Guadalajara

Para evitar contratiempos, los organizadores recomiendan revisar con anticipación la lista completa de objetos prohibidos y llegar con tiempo suficiente para pasar los controles de seguridad.

Guadalajara es una de las sedes más importantes del Mundial 2026 y albergará a miles de turistas nacionales e internacionales. Por ello, cumplir con las normas de acceso permitirá disfrutar de una experiencia más segura, cómoda y ordenada durante los eventos del Fan Fest.

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