Fan Fest Guadalajara 2026: Estos son los objetos que no podrás ingresar durante los eventos del Mundial

Miles de aficionados están listos para disfrutar del ambiente futbolero que se vivirá en Guadalajara durante el Mundial 2026. Sin embargo, quienes planean asistir al Fan Fest deberán tomar en cuenta una serie de restricciones sobre los objetos que estarán prohibidos dentro de las instalaciones.Las autoridades y organizadores han dado a conocer una lista de artículos que no podrán ingresar al recinto con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y mantener el orden durante las actividades masivas.Entre los artículos que no podrán ingresar al Fan Fest Guadalajara se encuentran armas de cualquier tipo, municiones y objetos que representen un riesgo para la integridad de las personas.La lista incluye:Las medidas buscan prevenir incidentes y garantizar una experiencia segura para todos los asistentes.Los organizadores también restringirán el acceso con equipaje y objetos de gran tamaño.No estará permitido ingresar con: Se recomienda acudir únicamente con los objetos indispensables para agilizar los filtros de acceso.Algunos equipos electrónicos también estarán sujetos a restricciones dentro del Fan Fest Guadalajara.Los artículos prohibidos son:Estas medidas buscan evitar interferencias, riesgos de seguridad y afectaciones a la experiencia de otros asistentes.El reglamento también contempla restricciones relacionadas con materiales promocionales y mensajes que puedan generar conflictos.No se permitirá el acceso con: Las autoridades han reiterado que se promoverá un ambiente familiar e incluyente durante todos los eventos relacionados con el Mundial.Otra de las restricciones más importantes está relacionada con el ingreso de comida y bebidas externas.Los asistentes no podrán ingresar con:Dentro del Fan Fest habrá áreas autorizadas para la venta de alimentos y bebidas, por lo que se recomienda consultar previamente las opciones disponibles.Para evitar contratiempos, los organizadores recomiendan revisar con anticipación la lista completa de objetos prohibidos y llegar con tiempo suficiente para pasar los controles de seguridad.Guadalajara es una de las sedes más importantes del Mundial 2026 y albergará a miles de turistas nacionales e internacionales. Por ello, cumplir con las normas de acceso permitirá disfrutar de una experiencia más segura, cómoda y ordenada durante los eventos del Fan Fest. EE