CRT alerta a los consumidores sobre la compra de bebidas alcohólicas a través de redes sociales

El Consejo Regulador del Tequila, A.C. (CRT) hizo hoy un llamado a los consumidores a extremar precauciones al momento de adquirir bebidas alcohólicas y a comprarlas únicamente en establecimientos formales y autorizados.

El organismo informó que se ha detectado un incremento en la comercialización de bebidas alcohólicas a través de redes sociales , como Facebook y WhatsApp, así como en plataformas de comercio electrónico donde, en algunos casos, no existen mecanismos que permiten identificar plenamente a los vendedores, verificar el origen de los productos o emitir comprobantes de compra o facturas, representando un mayor riesgo para el consumidor.

"La reutilización ilícita de envases, la alteración de sellos, el rellenado clandestino de botellas y cualquier mecanismo destinado a hacer pasar un producto ilegal como auténtico constituyen prácticas que son combatidas con firmeza por las autoridades correspondientes y por todos los actores involucrados", precisó.

Acciones preventivas

Con el propósito de evitar riesgos para los consumidores, el CRT impulsa acciones preventivas permanentes en colaboración con las autoridades correspondientes, como:

Mecanismos de intercambio de información e inteligencia

Coordinación con plataformas digitales para detectar y retirar publicaciones relacionadas con bebidas presuntamente ilícitas

Fortalecimiento de las acciones de inspección y trazabilidad

Programas preventivos dirigidos a productores, distribuidores y comercializadores autorizados

Campañas permanentes de prevención dirigidas a consumidores

Fortalecimiento de la colaboración con autoridades sanitarias, fiscales y de propiedad intelectual

Asimismo, se promueve el cumplimiento de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS) , que en su artículo 19, fracción XVIII, señala la obligación de la destrucción de los envases vacíos de bebidas alcohólicas.

“Los contribuyentes que enajenen al público en general bebidas alcohólicas para su consumo en el mismo lugar o establecimiento en el que se enajenen, deberán destruir los envases que las contenían, inmediatamente después de que se haya agotado su contenido. El Servicio de Administración Tributaria, a través de reglas de carácter general, podrá establecer los casos en los que no será aplicable la obligación de destruir envases a que se refiere la presente fracción”. Para esto, es necesario que también se establezcan centros de acopio de envases vacíos en puntos estratégicos y sociabilizar a los establecimientos y consumidores sobre la importancia de depositarlos correctamente para impedir que sean reutilizados.

¿Cómo identificar una botella auténtica?

El Consejo Regulador del Tequila también exhorta a los consumidores a revisar y a identificar los elementos mínimos que debe contener la etiqueta de una bebida alcohólica, para no caer en falsificaciones, entre los que destacan: la categoría, clase, el contenido neto, graduación alcohólica, el nombre o razón social del productor autorizado y su contraseña oficial NOM, la leyenda precautoria correspondiente y la marca registrada.

La ausencia de alguno de estos elementos, la información incompleta o inconsistente, etiquetas deterioradas o alteradas, así como anomalías en tapas, sellos o marbetes constituyen señales de alerta que deben ser consideradas por el consumidor antes de adquirir o consumir una bebida alcohólica.

Recomendaciones para los consumidores

Adquirir bebidas alcohólicas únicamente en establecimientos formales y autorizados, conservando siempre el comprobante de compra

Evitar la adquisición de bebidas alcohólicas a través de sitios web y redes sociales (como Facebook o WhatsApp) de dudosa procedencia, comercio informal, domicilios particulares, plataformas de comercio electrónico o cualquier otro canal que no ofrezca garantías sobre el origen y autenticidad del producto

Verificar que la botella cuente con el marbete correspondiente emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que la etiqueta esté completa y que los sistemas de cierre, tapas y sellos de seguridad no presenten señales de alteración, manipulación o reutilización

El CRT puso a disposición de los consumidores distintas herramientas para denunciar cualquier actividad que viole las leyes que regulan la producción del Tequila.

Las denuncias pueden realizarse a través de la página web www.crt.org.mx, del correo electrónico crt@crt.org.mx o llamando al teléfono 33 10 02 19 00. Además, se cuenta con la aplicación DOT 360: El mundo del Tequila en la palma de tu mano, mediante la cual los consumidores pueden consultar información sobre las marcas vinculadas a los productores autorizados de Tequila, así como acceder a contenido útil para conocer todo lo que rodea al Tequila y cómo diferenciarlo de otros productos.

"El Consejo Regulador del Tequila seguirá trabajando en coordinación con las autoridades, como actualmente lo está haciendo con la Fiscalía General de Guanajuato y con la Fiscalía General de la República, aportando su experiencia técnica, sus sistemas de trazabilidad y certificación para fortalecer las acciones de prevención, detección y combate a la comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas", concluyó.

NG