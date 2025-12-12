Qué hacer en Guadalajara del 12 al 14 de diciembre: Shows, festivales, outlets y más

La magia de la Navidad llega a Guadalajara con un montón de sorpresas que iluminan no solo las calles, sino también las sonrisas y los corazones de todos los tapatíos dispuestos a entregarse a la aventura y diversión que esta ciudad tiene para ofrecer.

Comenzando con el calendario navideño, la Perla Tapatía no se queda atrás cuando de sorprender se trata. Dentro del repertorio disponible para este fin de semana podrás encontrar eventos y actividades de temporada ideales para quienes desean sumergirse en la vibra decembrina y celebrar rodeados de familia y amigos.

Sin embargo, si prefieres algo más atemporal o que no tenga nada que ver con las fiestas de cierre de año, la Ciudad de las Rosas también ofrece una amplia variedad de opciones para todos los gustos, desde encuentros vibrantes hasta planes tranquilos para pasar el rato sin prisa.

No importan tus intereses, tu presupuesto ni tu tiempo; Guadalajara siempre tiene algo que se adapta a cualquier plan. Así que si buscas qué hacer este segundo fin de semana de diciembre, aquí te presentamos las mejores ideas para disfrutar en compañía o por tu propia cuenta.

¿Qué hacer en Guadalajara este fin de semana?

Gloria Trevi regresa para encender la fiesta este 12 de diciembre en la Arena Guadalajara; entre luces, música y sonidos explosivos , el recinto abrirá sus puertas a las 21:00 horas para disfrutar de una noche llena de experiencias fantásticas.

El Outlet del Mueble llegará este fin de semana a Expo Guadalajara con puertas abiertas desde las 09:00 horas, ofreciendo una amplia selección de estilos, colores y diseños ideales para transformar cualquier hogar antes de que termine el año.

La temporada de compras sigue con el Outlet de Marcas, un espacio donde las mejores ofertas esperan a partir de las 10:00 horas, creando el escenario perfecto para renovar tu clóset o encontrar regalos especiales sin preocuparte por el presupuesto. Este evento estará disponible durante todo el fin de semana también en Expo Guadalajara.

Si lo que buscas es algo más entretenido, el humor desbordado de Brincos Dieras tomará el Auditorio Telmex este viernes a las 21:00 horas, prometiendo una noche llena de risas, ocurrencias y momentos inesperados que contagiarán de alegría a todo el público.

Por su parte, Tombochio llegará este sábado al Auditorio Telmex para envolver a la audiencia en un espectáculo dinámico y creativo; desde las 20:30 horas, el escenario se llenará de música, sorpresas y una atmósfera que invitará a divertirse sin reservas.

Expo Guadalajara se convertirá en un punto de encuentro del sábado 13 al domingo 14 de diciembre para quienes buscan bienestar y motivación, pues desde las 10:00 horas la Expo Disciplina y Salud ofrecerá actividades, productos y espacios dedicados a impulsar hábitos saludables antes de iniciar un nuevo año.

Para los amantes del teatro, el sábado el Estudio Diana recibirá el espectáculo Un cuento VHS de Navidad que revive la nostalgia de los años del VHS , con funciones a las 16:00 y 19:00 horas que transportarán al público a una Navidad retro llena de magia y memorias entrañables.

El talento local se reúne este fin de semana en el Bazar Círculo MX, donde a partir de las 11:00 horas podrás recorrer pasillos llenos de arte, moda, diseño y productos hechos con dedicación, ideales para descubrir regalos auténticos y apoyar a emprendedores tapatíos.

Si buscas algo más movido, la creatividad urbana marcará el ritmo en Vive la Conco, un evento que desde las 11:00 horas ofrecerá música, propuestas modernas y actividades que celebran la diversidad cultural y el espíritu joven de la ciudad.

Además, Arturo Vargas y Steeven Sandoval llenarán el Estudio Diana con un concierto emotivo este 14 de diciembre; desde las 19:00 horas, ambos artistas unirán sus voces para crear una velada que resonará con la esencia de la música mexicana.

Asimismo, las bailarinas de la Escuela de Danza Youcef iluminarán el escenario con Lumina, un espectáculo que brillará en dos funciones especiales —a las 17:00 y 19:00 horas este domingo— donde la luz, la elegancia y el movimiento contarán historias llenas de sensibilidad.

El fin de semana también traerá noches llenas de magia bajo las estrellas, pues distintos parques de la ciudad abrirán sus espacios para disfrutar de funciones gratuitas de cine al aire libre, perfectas para relajarse, llevar una cobija y compartir momentos especiales en familia.

La aventura comenzará el viernes 12 con Zootopia en el Parque Alcalde, donde a las 19:45 horas la pantalla se encenderá para dar vida a una historia llena de color, humor y personajes entrañables. A la misma hora, en el Parque Mirador Independencia, los Minions harán de las suyas con su característico caos divertido, llenando la noche de risas contagiosas.

El espíritu clásico llegará este sábado al Parque Metropolitano con Charlie Brown y Snoopy, una película ideal para quienes buscan una velada tranquila y nostálgica. A partir de las 19:00 horas, la ternura y el encanto de estos personajes envolverán a chicos y grandes.

Para cerrar el fin de semana, El Grinch tomará el Parque de las Niñas y los Niños a las 19:00 horas, convirtiendo el lugar en un escenario perfecto para disfrutar de esta historia navideña que, entre risas e irreverencia, recuerda el verdadero significado de la temporada.

Además, Navidalia continúa iluminando el Parque Ávila Camacho con un recorrido lleno de magia, mundos temáticos y espectáculos que hacen que cada noche se convierta en una aventura encantada. A partir de las 19:00 horas, las puertas se abren para vivir una experiencia inmersiva que desborda espíritu navideño.

Y para terminar, las luces y la creatividad toman el Paseo Fray Antonio Alcalde con el Festival Ilusionante, un recorrido gratuito que transforma el centro de la ciudad en un escenario lleno de color, instalaciones luminosas y rincones perfectos para tomar fotos y compartir momentos especiales durante todo diciembre.

Guadalajara se convierte en un escenario vibrante durante diciembre, ofreciendo planes para todos los gustos. No importa si buscas emoción, cultura, humor o simplemente un momento tranquilo, la ciudad tiene una propuesta especial esperándote. Este fin de semana, la Perla Tapatía invita a disfrutar, compartir y dejarse envolver por la magia que solo ella sabe crear.

