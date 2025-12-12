El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) mantendrá temperatura fresca este viernes 12 de diciembre y se prevé que mañana, los termómetros desciendan ligeramente. Estos son los detalles del clima para la ciudad:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera para este día en la región Pacífico Centro, durante el día, cielo medio nublado a nublado con chubascos en Michoacán y lluvias aisladas en Jalisco y Colima; acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Sin lluvia en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco en la región, y frío con bancos de niebla en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG espera para Guadalajara este día combinación de sol y nubes. Ambiente agradable en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer . La temperatura máxima esperada será entre 24-26 °C y la mínima entre 10-12 °C.

Clima en Guadalajara

Viernes 2% de probabilidad de lluvia 27 – 10 °C Sábado 4% de probabilidad de lluvia 27 – 9 °C Domingo 2% de probabilidad de lluvia 27 – 10 °C

La probabilidad de lluvia este jueves en Guadalajara es prácticamente nula. Se espera un ligero descenso de temperatura mañana sábado .

Clima en México hoy

El desplazamiento del frente frío No. 20 por el noreste de país, favorecerá para que este día se presenten rachas de viento significativas en la región.

El ingreso de humedad al interaccionar con canales de baja presión ocasionará lluvias dispersas acompañado de algunos chubascos en las regiones, centro, occidente, oriente y península de Yucatán.

Jalisco soleado y nubes dispersas, incremento de la nubosidad por la tarde. Chubascos puntuales en zonas montañosas del sur de estado, algún episodio de lluvia dispersa es probable al interior del mismo.

ESPECIAL / IAM

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

