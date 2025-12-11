Estos son los puntos de vacunación en Guadalajara y Zapopan y cuándo acudir

En esta temporada de frío la Secretaria de Salud de Jalisco en conjunto con el Gobierno de Guadalajara y el Gobierno de Zapopan, invitan a los ciudadanos a acudir a vacunarse contra el COVID-19, la Influenza, Sarampión y Neumococo, y prevenir estas enfermedades.Recientemente se detectaron brotes de sarampión tanto en México como en Jalisco, además de la inminente aparición de la Influenza H3N2, la cual también ha presentado casos en el país, y se encuentran en observación, los especialistas recomiendan vacunarse contra la influenza, pues esta puede ayudar a que disminuya la probabilidad de obtener dicho virus. Por lo que las autoridades sugieren que es importante vacunarse, para así cuidar a toda la comunidad, en especial a los más vulnerables; niños y adultos mayores, y evitar que se propaguen más.Los horarios son de 9:00 am a 14:00 pmEntrada principal del Palacio Municipal, dirección avenida Hidalgo 400 Los horarios son de 9:00 am a 14:00 pmEn Fraccionamiento Villa Universitaria, P. de Los Robles 4257, colonia UniversitariaRinconada Camichín, C. Rinconada del Camichín 2215, colonia Real de ValdepeñasZoi Boreales Residencial, Rinconada del Camichín 1327, colonia Real de ValdepeñasTorres Carrara Living, avenida Paseo de la Cantera 741, colonia Nuevo México-Brenes Coto Residencial, avenida Magnolias 1726, fraccionamiento Girasoles Acueducto -Parque Juan Manuel Vallarta, avenida México, Juan Manuel VallartaAltavista Residencial, avenida Las Flores, AltavistaParque Bellavista, Vista del Pinar s/n, colonia BellavistaFraccionamiento Misión del Bosque, Coto Sta. Elena (a un costado de la caseta)La Toscana, avenida Paseo La Toscana 888, colonia Valle RealSolares Coto Saveira, P Solares 999, colonia Solares ResidencialPinar de la Calma, avenida López Mateos Sur sn, colonia La Giralda Acude a algunos de estos módulos con tu cartilla de vacunación o también puedes visitar tu Centro de Salud más cercano. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *KR