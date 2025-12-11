Estos son los puntos de vacunación en Guadalajara y Zapopan y cuándo acudir

En esta temporada de frío la Secretaria de Salud de Jalisco en conjunto con el Gobierno de Guadalajara y el Gobierno de Zapopan, invitan a los ciudadanos a acudir a vacunarse contra el COVID-19, la Influenza, Sarampión y Neumococo, y prevenir estas enfermedades.

Recientemente se detectaron brotes de sarampión tanto en México como en Jalisco, además de la inminente aparición de la Influenza H3N2, la cual también ha presentado casos en el país, y se encuentran en observación, los especialistas recomiendan vacunarse contra la influenza, pues esta puede ayudar a que disminuya la probabilidad de obtener dicho virus.

Por lo que las autoridades sugieren que es importante vacunarse, para así cuidar a toda la comunidad, en especial a los más vulnerables; niños y adultos mayores, y evitar que se propaguen más.

Módulos en Guadalajara

Los horarios son de 9:00 am a 14:00 pm

Viernes 12 de diciembre

Entrada principal del Palacio Municipal, dirección avenida Hidalgo 400

Módulos en Zapopan

Los horarios son de 9:00 am a 14:00 pm

Miércoles 10 de diciembre

En Fraccionamiento Villa Universitaria, P. de Los Robles 4257, colonia Universitaria

Rinconada Camichín, C. Rinconada del Camichín 2215, colonia Real de Valdepeñas

Jueves 11 de diciembre

Zoi Boreales Residencial, Rinconada del Camichín 1327, colonia Real de Valdepeñas

Viernes 12 de diciembre

Torres Carrara Living, avenida Paseo de la Cantera 741, colonia Nuevo México

Lunes 15 de diciembre

-Brenes Coto Residencial, avenida Magnolias 1726, fraccionamiento Girasoles Acueducto

-Parque Juan Manuel Vallarta, avenida México, Juan Manuel Vallarta

Martes 16 de diciembre

Altavista Residencial, avenida Las Flores, Altavista

Miércoles 17 de diciembre

Parque Bellavista, Vista del Pinar s/n, colonia Bellavista

Jueves 18 de diciembre

Fraccionamiento Misión del Bosque, Coto Sta. Elena (a un costado de la caseta)

Lunes 22 de diciembre

La Toscana, avenida Paseo La Toscana 888, colonia Valle Real

Martes 23 de diciembre

Solares Coto Saveira, P Solares 999, colonia Solares Residencial

Pinar de la Calma, avenida López Mateos Sur sn, colonia La Giralda

Acude a algunos de estos módulos con tu cartilla de vacunación o también puedes visitar tu Centro de Salud más cercano.

