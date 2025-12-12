Calidad del Aire AMG: ¿Cómo amanece la ciudad HOY viernes 12 de diciembre?

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este viernes 12 de diciembre de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire algunas zonas como Buena, en otras como Regular y unas más como Mala.

Índice de la calidad por zonas:

Santa Margarita: 38 puntos IMECA

Santa Anita: 86 puntos IMECA

Las Pintas: 104 puntos IMECA

Miravalle: 99 puntos IMECA

Tlaquepaque: sin puntos IMECA

Oblatos: 59 puntos IMECA

Santa Fe : 107 puntos IMECA

ESPECIAL / SEMADET

ESPECIAL / SEMADET

Afectaciones

Población en general:

Es poco probable que se vea afectada

Población sensible:

Incremento en el riesgo de tener síntomas respiratorios y/o disminución en la función pulmonar.

Recomendaciones

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:

Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre como ejercicios aeróbicos, jugar fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo, ciclismo deportivo o correr, trotar suave, caminar a paso rápido o moverse en bicicleta, monopatín/scooter, patines y patinetas. Si presentas algún síntoma o molestia o tienes dudas, busca el consejo de tu médico. Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

Te puede interesar: Temperatura fresca este viernes en Guadalajara; bajará más mañana

Menores de 12 años, personas gestantes y población en general:

Es posible realizar actividades físicas al aire libre como trotar suave, caminar a paso rápido o moverse en bicicleta, monopatín/scooter, patines y patinetas; aumenta los períodos de descanso. Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre como ejercicios aeróbicos, jugar fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo, ciclismo deportivo, etc. Si se presentan síntomas respiratorios o cardiacos, suspende la actividad y acude a tu médico. Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV