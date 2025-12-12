Entregan más camiones para reducir la frecuencia de paso del transporte público

El Gobierno de Jalisco anunció la entrega de 100 nuevos camiones para distintas rutas del transporte público, con el fin de reducir y mejorar la frecuencia de paso en colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En total, serán 37 rutas convencionales las que incrementarán su flota de camiones, lo que proyecta un beneficio para 49 mil usuarios diarios en varios municipios de la ciudad.

Se busca mejorar la frecuencia de paso del transporte público

El secretario de Transporte, Diego Monraz, y el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, coincidieron en resaltar que habrá una mejora en la frecuencia de paso de las unidades del transporte público.

“Se va a reducir en 10% la frecuencia de espera de los usuarios. A partir de ahora estarán dando un mejor y mayor servicio, como se estaba exigiendo”, indicó Diego Monraz.

La inversión para las unidades fue de 275 millones de pesos, de los cuales 52 millones fueron aportados por el Gobierno estatal y el resto por los transportistas.

Por su parte, Pablo Lemus destacó que la entrega de unidades forma parte del proyecto de renovación de la flota del transporte público, que ya comenzó con la entrega de unidades para el sistema Mi Transporte Tren Ligero hace unas semanas, y que sirve como complemento a las rutas del Tren Ligero.

Camiones para el transporte público como para el Macrobús

Lemus también anunció la llegada de nuevos camiones tanto para el transporte público como para el sistema Macrobús.

“En enero y febrero llegan las nuevas unidades de Mi Macro, porque la gente dice: ‘estamos esperando mucho a que lleguen las unidades’. Con estas nuevas unidades de Mi Macro vamos a reducir el tiempo de espera”.

El Gobierno del Estado también hará entrega de camiones para el municipio de Puerto Vallarta, incluyendo unidades eléctricas, así como la puesta en marcha, el próximo lunes, de la Línea 4 del Tren Ligero y, el siguiente año, el inicio de funciones del sistema BRT en la Carretera a Chapala.

