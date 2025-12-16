¿Qué documentos serán necesarios para el cambio de placas gratuito en 2026?

El trámite de sustitución de placas en Jalisco seguirá siendo gratuito en el 2026 para aquellas personas que reúnan los requisitos y la documentación necesaria para aplicar a la prórroga, de acuerdo con la Secretaría de la Hacienda Pública.

Hace unos días, la dependencia del Gobierno de Jalisco dio a conocer la emisión de un acuerdo para establecer un aplazamiento de tres meses para las y los propietarios de vehículos cuyas placas están sujetas a sustitución.

Esta medida responde a la alta demanda que ha registrado el trámite durante el último bimestre de 2025, atribuida principalmente a contribuyentes rezagados; las terminaciones 9 y 0 de placas han sido las más afectadas.

Te puede interesar: Nuevo CALENDARIO para realizar el cambio de placas en Jalisco en 2026

¿Qué documentos serán necesarios para el cambio de placas gratuito en Jalisco?

Las autoridades informaron que la prórroga tendrá vigencia del 2 de enero al 31 de marzo de 2026 y se aplicará de acuerdo con un nuevo calendario . Este plazo solo aplica a las personas que hayan realizado el pago del refrendo este año y cuenten con un registro vehicular activo y actualizado en el Padrón Vehicular; es decir, que no requieran realizar ninguna actualización de datos. Las personas con la obligación de realizar este trámite deberán agendar una cita en alguna de las 135 recaudadoras estatales en el sitio https://agendador-shp.jalisco.gob.mx/ en el mes que les corresponda.

A la cita deberán presentarse con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente en original y copia

Documento que acredite la propiedad del vehículo (factura, sentencia judicial o cesión de derechos) también en original y copia

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 90 días

Comprobante de la verificación vehicular (aprobado o no aprobado)

También debe entregarse el juego de placas anterior.

Cabe señalar que las personas que desde ahora cumplen con los requisitos podrán agendar su cita para cualquier día y acudir a la oficina recaudadora de su elección a partir de enero de 2026.

¿Quiénes deben cambiar de placas?

El canje de placas es un trámite obligatorio para todos aquellos vehículos cuyas láminas tienen los diseños "Maguey", "Minerva" y "Gota" (roja y verde), incluidas las motocicletas, remolques, transporte público, taxis, autos y camionetas.

Los diseños mencionados no cumplen con los requerimientos técnicos que deben tener las láminas en todo el territorio nacional, establecidos en la normativa federal vigente NOM-001-SCT-2-2016, administrada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

De este modo, las únicas placas que podrán circular en la entidad el próximo año son los diseños "Collage" (2019) y "Cabañas" (2025).

A partir del próximo año, el cambio de placas tendrá un costo e implicará la aplicación de una multa para aquellos propietarios que no reúnan los requisitos para la prórroga.

Lee también: Accidente carretero en La Barca deja nueve personas lesionadas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

