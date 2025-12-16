Las temperaturas frescas continuarán esta noche y madrugada en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Estos son los detalles climáticos: El Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para este martes en Guadalajara combinación de sol y nubes. Ambiente agradable en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer. La temperatura máxima esperada oscilará entre 24-26 °C y la mínima entre los 9-12 °C.Por su parte, Protección Civil Jalisco pronosticó durante el día ambiente templado a cálido en gran parte del estado, con nubosidad dispersa y posibilidad de lluvia ligera aislada por la tarde-noche en zonas montañosas del Sur, Sureste y Costa Sur. Habrá viento moderado a fuerte en zonas de alta montaña, así como en regiones como el centro, Norte, Altos Norte, Altos Sur y a lo largo de la costa.La temperatura más baja que se espera para esta noche y madrugada es junto antes del amanecer, a las 07:00 horas con 9 °C.Canales de baja presión sobre el interior y el sureste del territorio nacional, aunados al paso de una vaguada en altura, que recorrerá el norte, occidente y centro del país, además del persistente ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el norte, noreste, occidente, centro, oriente y sureste del país.La proximidad de un nuevo frente frío a la frontera norte y noreste de México en interacción con una línea seca, generarán vientos fuertes con posibles tolvaneras en dichas regiones.Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA