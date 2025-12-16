El día de ayer por la noche, con un espectáculo de patinaje artístico a cargo de la Asociación de Deportes Invernales del Estado de Jalisco, fue inaugurada la pista de hielo del Festival invernal Ilusionante 2025 ubicada en el Centro Histórico de Guadalajara. Dicha atracción que es una de las principales del Festival cuenta con el imponente marco de la Catedral de fondo, adornando el paisaje de la actividad de entretenimiento.

En punto de las 19:00 horas dio inicio el acto protocolario de la inauguración con la presencia de la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo; la directora de la Agencia Estatal de Entretenimiento, Lorena Martínez Ramírez; y el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. La invitación de las actividades decembrinas en el Festival Ilusionante es a habitar el Centro Histórico en esta temporada navideña aprovechando las vacaciones por las celebraciones de fin de año.

Sin embargo, por primera vez en su historia, el Festival Ilusionante se extenderá a Zapopan dentro del Área Metropolitana de Guadalajara. En el Andador 20 de noviembre que da a la Plaza de las Américas en el Centro de Zapopan se instalará una pista de hielo para los habitantes que se encuentren en la zona o que deseen trasladarse hacia ese punto. En esta región el marco permitirá disfrutar de otra de las construcciones representativas del AMG; la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan.

¿Cuándo se inaugura la pista de hielo del Festival Ilusionante en Zapopan?

La fecha de inauguración es este miércoles 17 de diciembre de 2025 bajo el siguiente programa de eventos:

18:00 horas: Apertura de la pista de hielo

19:00 horas: Presentación de la Orquesta Sinfónica Juvenil

20:00 horas: Tamure: Danza Polinesia

A partir de esta fecha y hasta el 7 de enero de 2026, la Pista de Hielo de Zapopan podrá ser utilizada de manera recreativa por los visitantes en un horario de 9:30 a 21:30 horas. El uso es por turnos cronometrados y el uso de patines y accesorios es proporcionado por el staff. Las actividades del Festival Ilusionante son gratuitas.

