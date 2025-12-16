Accidente carretero en La Barca deja nueve personas lesionadas

Esta mañana se registró un aparatoso accidente carretero en la autopista federal No. 35, que va de La Barca a Atotonilco, a la altura del kilómetro 10, en la población de La Paz de Ordaz, y del cual resultaron nueve personas lesionadas en estado regular a grave.

Todos los heridos fueron trasladados a un hospital para recibir mayores atenciones médicas: siete fueron llevados a un nosocomio en La Barca; dos fueron trasladados al municipio de Atotonilco.

Personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, de la Coordinación municipal de La Barca y de Atotonilco, así como de la Guardia Nacional, atendieron el siniestro vehicular. Se trató de un choque entre una van de pasajeros y un automóvil compacto. Se desconocen las causas que habrían originado el accidente y al momento se mantiene abierta la circulación vehicular.

Por su parte, alrededor de las 0:00 horas de este martes se registró otro accidente carretero a la altura del kilómetro 167 de la carretera Lagos de Moreno - Guadalajara, con dirección a San Pedro Tlaquepaque. La Guardia Nacional, a través de su cuenta de X, informó que la vialidad fue reabierta a la circulación.

