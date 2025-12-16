Este martes, el Gobierno de Zapopan publicó el anuncio del Tianguis Navideño , el evento comercial decembrino ideal para realizar las compras necesarias de adornos y demás enseres de la temporada, con el fin de celebrar Navidad y Año Nuevo con todo el espíritu festivo de la época.

El gobierno local anunció que, además de los puestos que se instalarán con artículos navideños, se llevarán a cabo dos talleres, uno de cuenta cuentos, que comenzará en punto de las 16:30 y hasta las 17:00 horas; y otro de pintacaritas, desde las 16:30 y hasta las 17:30 horas.

El gobierno de Zapopan espera a las y los interesados este 17 de diciembre frente al Auditorio Benito Juárez desde las 16:30 horas: habrá convivio, música y también la oportunidad de tomarse la foto con Santa .

Invitación del Gobierno de Zapopan al Tianguis Navideño. FB / Gobierno de Zapopan

Otros tianguis navideños

Cerca de Zapopan, en el vecino municipio de Guadalajara, también se instalan otros tianguis navideños, entre los más famosos se encuentran:

El Refugio

En Guadalajara, el Parque El Refugio se transforma en un mercado que reúne a más de 400 comerciantes cada diciembre. En el sitio, las y los visitantes podrán encontrar todos los elementos típicos de la temporada, como arbolitos, esferas, series, nacimientos, entre muchos artículos más.

Parque Morelos

Encontrarás alrededor de 80 puestos con toda la mercancía: luces, esferas, figuras de nacimiento, musgo; además, hallarás variedad de dulces deliciosos para armar aguinaldos o rellenar las piñatas.

Santa Tere

Cada diciembre, el barrio se convierte en uno de los favoritos por su gran oferta a precios accesibles en artículos navideños. También es uno de los espacios favoritos para que Santa "surta sus pedidos".

Toma en cuenta todas las opciones que estos dos municipios traen para ti y aprovecha los mejores precios en adornos y demás artículos necesarios para que tu hogar y tu familia se impregnen de la magia de la Navidad .

