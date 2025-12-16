Este martes, el Gobierno de Zapopan publicó el anuncio del Tianguis Navideño, el evento comercial decembrino ideal para realizar las compras necesarias de adornos y demás enseres de la temporada, con el fin de celebrar Navidad y Año Nuevo con todo el espíritu festivo de la época.El gobierno local anunció que, además de los puestos que se instalarán con artículos navideños, se llevarán a cabo dos talleres, uno de cuenta cuentos, que comenzará en punto de las 16:30 y hasta las 17:00 horas; y otro de pintacaritas, desde las 16:30 y hasta las 17:30 horas.El gobierno de Zapopan espera a las y los interesados este 17 de diciembre frente al Auditorio Benito Juárez desde las 16:30 horas: habrá convivio, música y también la oportunidad de tomarse la foto con Santa. Cerca de Zapopan, en el vecino municipio de Guadalajara, también se instalan otros tianguis navideños, entre los más famosos se encuentran:En Guadalajara, el Parque El Refugio se transforma en un mercado que reúne a más de 400 comerciantes cada diciembre. En el sitio, las y los visitantes podrán encontrar todos los elementos típicos de la temporada, como arbolitos, esferas, series, nacimientos, entre muchos artículos más.Encontrarás alrededor de 80 puestos con toda la mercancía: luces, esferas, figuras de nacimiento, musgo; además, hallarás variedad de dulces deliciosos para armar aguinaldos o rellenar las piñatas.Cada diciembre, el barrio se convierte en uno de los favoritos por su gran oferta a precios accesibles en artículos navideños. También es uno de los espacios favoritos para que Santa "surta sus pedidos".Toma en cuenta todas las opciones que estos dos municipios traen para ti y aprovecha los mejores precios en adornos y demás artículos necesarios para que tu hogar y tu familia se impregnen de la magia de la Navidad. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF