Festival Ilusionante: ¿Cuál es el horario de la pista de hielo gratuita en Guadalajara?

¡Uno de los atractivos más esperados del Festival Ilusionante llegó a la ciudad! Para coronar los festejos de la temporada navideña, la noche de ayer se llevó a cabo la apertura de la pista de hielo en el Centro Histórico de Guadalajara, la cual, tendrá accesos gratuitos para la ciudadanía hasta enero del 2026.

El acto inaugural estuvo encabezado por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, en compañía de Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara, y Lorena Martínez Ramírez, directora General de la Agencia de Entretenimiento de Jalisco.

Además de la pista de hielo, también se puso en marcha la rueda de la fortuna en Paseo Alcalde, transformando así este corredor en un espacio de convivencia familiar y recreación.

¿Cuál es el horario de la pista de hielo en Guadalajara?

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la pista de hielo operará hasta el miércoles 7 de enero de 2026, en un horario de 9:30 a 21:30 horas, con un descanso de operación de 14:30 a 16:30 horas.

Los ciclos de patinaje serán cada 20 minutos por grupos aproximadamente de 70 personas.

A la pista, que mide 15 x 20 metros y se ubica en el Paseo Alcalde, frente a la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres, podrán acceder menores con patines desde los cinco años de edad. Se recomienda que los niños tengan experiencia previa en el patinaje y estén a cuidado de un adulto. No obstante, se contará con andaderas especiales para infantes de hasta cuatro años de edad. Los patines y accesorios serán proporcionados por el staff.

Por otro lado, la Rueda de la Fortuna operará de forma gratuita todos los días en un horario de 14:00 a 21:00 horas.

Además de estas atracciones, la cartelera del Festival Ilusionante contempla posadas, conciertos, pastorelas, espectáculos de danza, música y actividades culturales, que se desarrollan en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Puerto Vallarta.

El gobernador del estado subrayó la importancia de generar espacios de convivencia familiar y acceso gratuito al entretenimiento durante la temporada decembrina.

En este escenario, se informó que otra pista gratuita será inaugurada en el municipio de Zapopan el día de mañana, miércoles 17 de diciembre.

“Esperamos que esta Navidad sea maravillosa en compañía de toda su familia, que vengan a saludarnos al Centro Histórico de Guadalajara. En esta ocasión, (el Festival) Ilusionante crece, tendremos una pista de hielo en el municipio de Zapopan”, explicó Lorena Martínez.

En la apertura de la pista de hielo en Guadalajara, los asistentes disfrutaron de una exhibición de patinaje sobre hielo a cargo de la Asociación de Deportes Invernales del Estado Jalisco, con la participación de jóvenes promesas del patinaje artístico sobre hielo.

