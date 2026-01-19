Suben a 39 los muertos por accidente de tren en España

La cifra de personas fallecidas por el accidente de trenes registrado este domingo en la localidad de Ademuz (Córdoba, sur de España) se elevó a 39, mientras que 73 personas permanecen hospitalizadas, 24 de ellas en estado grave, siendo cuatro menores.

Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18:40 horas de la tarde de este domingo con destino a Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones a las 19:39 horas e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló.

Te puede interesar: Vaticano reconoce que intentó negociar el exilio de Maduro

Los vagones del Iryo impactaron contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros.

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, consideró este lunes, en declaraciones desde la estación de Atocha (Madrid), que este accidente de ferrocarril es "raro y difícil de explicar", porque el tren que provocó el choque es relativamente nuevo y se había renovado muy recientemente la infraestructura.

Lee también: Sheinbaum asegura que no existe actividad militar de EU en México

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB