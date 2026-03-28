Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, guardavidas del municipio informaron el estatus de banderas de las playas del municipio para este sábado 28 de marzo.

En esta jornada, las autoridades municipales han decidido activar de manera general la condición de bandera amarilla en todas las playas de Puerto Vallarta debido a las características del medio ambiente y del mar en el municipio. Esto quiere decir que el ingreso al mar está permitido; sin embargo, se recomienda extremar cuidados y atender en todo momento las indicaciones de los guardavidas.

Por otro lado, la Playa del Holly es la única zona de la costa en donde está prohibido el ingreso al mar en la desembocadura del río debido al alto riesgo de las condiciones marítimas. La Dirección de Protección Civil y Bomberos informó de bandera roja en esta parte específica de la playa.

Para el día de hoy no hay información de presencia de animales silvestres potencialmente dañinos para los humanos en sus actividades recreativas.

Ante esta situación, Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta pide a las y los visitantes respetar las indicaciones de los guardavidas y banderas preventivas. De igual forma, recuerdan que cualquier avistamiento de animales silvestres deberá ser reportado a las autoridades a través del número global de emergencia 911.

Estado de banderas en playas de Puerto Vallarta

Boca de Tomatlán - Bandera amarilla

Mismaloya - Bandera amarilla

Gemelas - Bandera amarilla

Palmares - Bandera amarilla

Punta Negra - Bandera amarilla

Fiesta - Bandera amarilla

Conchas Chinas - Bandera amarilla

Amapas - Bandera amarilla

Olas Altas - Bandera amarilla

Muertos - Bandera amarilla

Burros - Bandera amarilla

Malecón - Bandera amarilla

Camarones (Norte y Sur) - Bandera amarilla

Flamingos - Bandera amarilla

Playa de Oro - Bandera amarilla

Velas - Bandera amarilla

Boca Negra - Bandera amarilla

Boca de Tomates - Bandera amarilla

Playa Holly - Bandera amarilla en zona general y roja en la desembocadura del río

¿Qué significa cada color de bandera en playas?

Bandera verde : Área segura para nadar

: Área segura para nadar Bandera amarilla : Nadar con precaución

: Nadar con precaución Bandera roja : Prohibido ingresar al mar

: Prohibido ingresar al mar Bandera morada : Presencia de fauna nociva

: Presencia de fauna nociva Bandera negra: Playa cerrada

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OB