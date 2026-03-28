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Activan bandera amarilla en todas las playas de Puerto Vallarta hoy 28 de marzo

Estas son las restricciones activadas para las principales playas de Puerto Vallarta este sábado 28 de marzo de 2026

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Así se encuentran las playas de Puerto Vallarta este sábado 28 de marzo de 2026. ESPECIAL / FACEBOOK Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta

Así se encuentran las playas de Puerto Vallarta este sábado 28 de marzo de 2026. ESPECIAL / FACEBOOK Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta

Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, guardavidas del municipio informaron el estatus de banderas de las playas del municipio para este sábado 28 de marzo.

En esta jornada, las autoridades municipales han decidido activar de manera general la condición de bandera amarilla en todas las playas de Puerto Vallarta debido a las características del medio ambiente y del mar en el municipio. Esto quiere decir que el ingreso al mar está permitido; sin embargo, se recomienda extremar cuidados y atender en todo momento las indicaciones de los guardavidas.

Por otro lado, la Playa del Holly es la única zona de la costa en donde está prohibido el ingreso al mar en la desembocadura del río debido al alto riesgo de las condiciones marítimas. La Dirección de Protección Civil y Bomberos informó de bandera roja en esta parte específica de la playa.

Para el día de hoy no hay información de presencia de animales silvestres potencialmente dañinos para los humanos en sus actividades recreativas.

Ante esta situación, Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta pide a las y los visitantes respetar las indicaciones de los guardavidas y banderas preventivas. De igual forma, recuerdan que cualquier avistamiento de animales silvestres deberá ser reportado a las autoridades a través del número global de emergencia 911.

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Estado de banderas en playas de Puerto Vallarta

  • Boca de Tomatlán - Bandera amarilla
  • Mismaloya - Bandera amarilla
  • Gemelas - Bandera amarilla
  • Palmares - Bandera amarilla
  • Punta Negra - Bandera amarilla
  • Fiesta - Bandera amarilla
  • Conchas Chinas - Bandera amarilla
  • Amapas - Bandera amarilla
  • Olas Altas - Bandera amarilla
  • Muertos - Bandera amarilla
  • Burros - Bandera amarilla
  • Malecón - Bandera amarilla
  • Camarones (Norte y Sur) - Bandera amarilla
  • Flamingos - Bandera amarilla
  • Playa de Oro - Bandera amarilla
  • Velas - Bandera amarilla
  • Boca Negra - Bandera amarilla
  • Boca de Tomates - Bandera amarilla
  • Playa Holly - Bandera amarilla en zona general y roja en la desembocadura del río

¿Qué significa cada color de bandera en playas?

  • Bandera verde: Área segura para nadar
  • Bandera amarilla: Nadar con precaución
  • Bandera roja: Prohibido ingresar al mar
  • Bandera morada: Presencia de fauna nociva
  • Bandera negra: Playa cerrada

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