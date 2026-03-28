Estos son los niveles del Lago de Chapala y presas de Jalisco

El Lago de Chapala y la mayoría de las principales presas de Jalisco mantienen niveles favorables de almacenamiento al arranque del año, de acuerdo con el más reciente reporte técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Aunque algunos embalses han comenzado a registrar ligeros descensos, el sistema hídrico estatal se mantiene sin condiciones críticas.

Con corte a las 08:00 horas, ninguna de las presas estratégicas reporta niveles de alerta, e incluso algunas continúan por encima de su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO), sin que esto represente riesgos inmediatos.

En la cuenca del Río Lerma, el Lago de Chapala, principal fuente de abastecimiento para el Área Metropolitana de Guadalajara, se ubica actualmente al 69.33% de su capacidad, con un almacenamiento de 5 mil 475.19 hectómetros cúbicos y una extracción de 5.02 metros cúbicos por segundo. Aunque se encuentra por debajo del NAMO, el nivel del lago se mantiene dentro de parámetros estables para esta época.

Este embalse, considerado el más importante del país, continúa mostrando signos de recuperación tras años de sequía, y sigue siendo clave para el abasto de agua en la metrópoli, a la que aporta cerca del 60% del suministro, según datos del SIAPA.

Niveles por cuencas

Cuenca del Río Santiago

El Cuarenta: 84.14% de capacidad.

El Salto: 87.56%.

La Sauceda: 81.4%.

Calderón (Ing. Elías González Chávez): 67.9%, con extracción de 2.4 m³/s

La Red: 73.67%.

Tenasco: 49.48% (uno de los niveles más bajos de la cuenca).

Cuenca del Río Ameca

La Vega (Ing. Santiago Camarena): 103.33%, por arriba del NAMO, con extracción de 3.009 m³/s.

Corrinchis: 57.24%, también por arriba del NAMO y sin extracción.

Cuenca del Río Armería

Trigomil: 48%, con extracción de 9.5 m³/s.

Tacotán: 46.84%, con extracción de 7.2 m³/s.Ambas presas se encuentran por debajo del NAMO.

Cuenca Costa de Jalisco

Cajón de Peña: 74.52% de capacidad, con almacenamiento de 372.58 hm³ y extracción de 18.088 m³/s.

Cuenca del Río Lerma

La Pólvora: 76.87%, con extracción de 0.14 m³/s.

Panorama general

En conjunto, los datos reflejan un escenario de estabilidad hídrica en Jalisco, impulsado por las lluvias del temporal pasado. Aunque algunos embalses muestran descensos graduales, el almacenamiento general permite mantener condiciones favorables en el corto plazo.

Las autoridades continúan con el monitoreo constante de presas y cuerpos de agua, a fin de garantizar el abasto y prevenir posibles afectaciones ante la próxima temporada de estiaje.

YC