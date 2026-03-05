Esta mañana, el gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus, anunció la cancelación del incremento a 14 pesos de la tarifa de transporte público para todos los usuarios. A través de un mensaje difundido en redes sociales del mandatario, se estableció que todos los usuarios pagarán 11 pesos por pasaje, y que dicho pago podrá realizarse a través de distintos medios. Quitando la obligatoriedad de la Tarjeta Única Jalisco.

La decisión se toma con el objetivo de privilegiar la escucha, el diálogo y el consenso con la ciudadanía. El ajuste en el precio del transporte público a 11 pesos por pasaje se realizará a partir del miércoles 1 de abril del 2026. En ese sentido, Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, aseguró que este será el único ajuste tarifario de su gobierno:

"Nadie pagará 14 pesos, por ningún motivo. La tarifa será de 11 pesos sin condiciones de ningún tipo, y será el único ajuste tarifario en todo mi sexenio. El subsidio será válido con cualquier método de pago, con la Tarjeta Única, con las Tarjetas Mi Movilidad o pagando en efectivo", afirmó el mandatario estatal.

Así mismo, las y los estudiantes del estado no deberán preocuparse de un aumento al transporte público luego de que el subsidio al servicio permitirá que se mantenga la tarifa de 5 pesos por pasaje. No obstante, para acceder al descuento deberán registrarse como estudiantes activos ante las instancias correspondientes.

¿Qué documentos son necesarios para acceder al descuento de estudiante en transporte público?

Al igual que la tarifa, el trámite para acceder al descuento de estudiantes en transporte público seguirá siendo el mismo. Deberás acudir a uno de los módulos de atención del gobierno con solo dos documentos:

Clave Unica del Registro Público (CURP)

Kardex vigente de la institución educativa

Cabe destacar que el descuento será accesible utilizando tanto con la Tarjeta Única como con las Tarjetas Mi Movilidad.

OB

