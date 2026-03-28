Semar localiza embarcaciones perdidas con ayuda para Cuba

Esta mañana, la Secretaría de Marina (Semar) informó que localizó las dos embarcaciones tipo catamarán que habían desaparecido hace casi una semana en el Caribe mexicano tras zarpar de Isla Mujeres rumbo a La Habana con ayuda humanitaria para el pueblo cubano.

Las embarcaciones fueron ubicadas a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana. Es por ello que un buque de la Semar "ya se dirige a la zona para brindar apoyo", de acuerdo con una publicación compartida en redes sociales de la secretaría.

“Se mantiene comunicación vía radio” con los tripulantes de las aeronaves perdidas, apuntó el mensaje que no revela detalle alguno sobre el estado de salud de los nueve tripulantes que viajaban en las naves.

Las embarcaciones perdieron su camino rumbo a La Habana

Semar había activado un plan de búsqueda y rescate para localizar dos embarcaciones con nueve tripulantes de varias nacionalidades que se habían perdido en su camino. Estaba planeado que estas llegaran a La Habana entre los días 24 y 25 de marzo, por lo que se activaron de manera inmediata los protocolos correspondientes.

Las aeronaves eran parte de la delegación mexicana del convoy Nuestra América, la cual zarpó de México a Cuba el 21 de marzo.

El contenido que transportan estos veleros es de ayuda humanitaria para el pueblo cubano en apoyo en medio del deterioro económico en el país caribeño y del embargo impuesto por Estados Unidos.

Con información de EFE

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OB