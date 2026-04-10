Este viernes el Ayuntamiento de Tlaquepaque dio a conocer los trabajos emprendidos en conjunto con la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura; Ismael Jáuregui Castañeda, director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), y Mario López Pérez, director general de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), para mejorar las condiciones de la Presa Las Pintas de cara al próximo temporal.

Lo anterior se dio como parte de la visita hecha a la Presa de Las Pintas, con el objetivo de supervisar los trabajos de limpieza realizados en este cuerpo de agua.

La alcaldesa señaló que, durante esta primera reunión, se presentaron los avances en los trabajos de desazolve de la presa, la cual cuenta con una superficie de 36.32 hectáreas y una inversión de 23.63 millones de pesos , y que, como parte de los acuerdos entre las autoridades mencionadas, se llevará a cabo un estudio batimétrico para determinar la profundidad, el relieve y la morfología de la presa.

Autoridades impulsan desazolve y estudio batimétrico en Presa Las Pintas

Este análisis permitirá definir la ruta de los trabajos de desazolve, ya que el cuerpo de agua llevaba más de 10 años sin ser intervenido. "Ahora la vemos prácticamente sin lirio; esa es una parte importante, pues ha favorecido el regreso de fauna. Sin embargo, no es suficiente. Lo fundamental es recuperar la capacidad hídrica, por lo que esperaremos el estudio batimétrico para conocer cuánto se debe dragar, aumentar la capacidad y estar preparados para el próximo temporal de lluvias", expresó la alcaldesa.

Añadió que el estudio quedará concluido antes de finalizar el mes de mayo, y reconoció su preocupación ante la imposibilidad de realizar de inmediato los trabajos de dragado, por lo que confió en que las labores actuales de limpieza contribuyan a mejorar las condiciones de la zona.

CORTESÍA/AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE

Asimismo, destacó la importancia de la coordinación interinstitucional para regular la apertura y cierre de compuertas, con el fin de evitar el desbordamiento de los canales en esta área. La presidenta municipal también subrayó la necesidad de encontrar soluciones al problema de las "cascadas" que actualmente desembocan en el canal pluvial del Arroyo Seco.

"Este es un tema en el que no quitamos el dedo del renglón, porque no podemos hablar de agua limpia en la ciudad si seguimos vertiendo aguas negras en este importante afluente de la Zona Metropolitana de Guadalajara", dijo la alcaldesa de Tlaquepaque.

En ese sentido, Laura Imelda informó que las autoridades estatales compartirán el proyecto en desarrollo para atender esta situación, lo que permitiría brindar una solución definitiva a la problemática en Villa Fontana y sus alrededores.

Tlaquepaque refuerza drenaje y colectores para reducir riesgos en temporada de lluvias

La alcaldesa también señaló que el municipio registra avances importantes en la obra que se ejecuta en las colonias Juan de la Barrera y Ojo de Agua, con una inversión de 160 millones de pesos, la cual busca resolver las inundaciones mediante la sustitución de la red de drenaje pluvial y sanitario.

CORTESÍA/AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE

"Se trata de una obra mayor, con colectores, pozos de visita, bocas de tormenta y cárcamos, en una zona donde durante años se consideró que no había solución. Estamos comprometidos en brindar una respuesta satisfactoria a todas las vecinas y vecinos", manifestó Laura Imelda.

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Por último, la presidenta municipal reiteró que el municipio mantendrá vigilancia permanente para asegurar que la presa se conserve en buenas condiciones , mientras que el Gobierno del Estado se comprometió a realizar su limpieza de manera anual, con miras a mejorar el entorno de esta zona.

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