¿Fue su fin? El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habló en "La Mañanera del pueblo" de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre el estatus del grupo criminal y afirmó que, tras el abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", el Cártel Nueva Generación (CNG) sufrió un debilitamiento en su estructura; sin embargo, advirtió que la organización criminal no ha desaparecido y continúa siendo una de las más peligrosas del país.

Al ser cuestionado sobre la situación del grupo a casi un mes del operativo en el que fue abatido su líder, el funcionario señaló que el cártel mantiene presencia en diversas entidades del territorio nacional.

"Por supuesto, es un grupo que tiene presencia en varios estados de la República, es un grupo muy fuerte del crimen organizado, que si bien representa con la neutralización de su líder principal un debilitamiento de la estructura, no quiere decir que el grupo haya desaparecido; por supuesto, tiene presencia a nivel nacional y es un grupo con alta peligrosidad", declaró.

El titular de Seguridad indicó que, de acuerdo con reportes de inteligencia, el CNG todavía es una organización con importante capacidad operativa, pese al golpe que significó la neutralización de su principal dirigente.

La caída del "Mencho", casi un mes después

Un enfrentamiento armado durante un operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, derivó en el fin de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, abatido el 22 de febrero de 2026. El operativo, ejecutado por fuerzas federales con apoyo de inteligencia estadounidense, se concentró en la zona serrana. Durante el enfrentamiento, el líder del CNG resultó herido de gravedad por impactos de arma de fuego y murió mientras era trasladado vía aérea hacia la Ciudad de México.

Tras la caída del "Mencho" se registraron bloqueos masivos y quema de vehículos en Jalisco, Michoacán y Colima. AFP / ARCHIVO

La caída de "El Mencho" desató una reacción violenta inmediata en varios puntos del país. Se registraron bloqueos masivos y quema de vehículos en Jalisco, Michoacán y Colima, dejando un saldo de al menos 25 elementos de la Guardia Nacional fallecidos.

Tras la certificación de su identidad por parte de la FGR, los restos fueron entregados a sus familiares en marzo de 2026.

La FGR alista informe sobre bienes y recursos asegurados en operativo contra "El Mencho"

Sobre los bienes y recursos asegurados tras el operativo, García Harfuch explicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de informar con precisión los avances ministeriales y las diligencias realizadas.

"Tengo entendido que la Fiscalía General de la República va a presentar un informe de lo que se ha avanzado de manera ministerial después de la operación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí se le han asegurado ya bienes inmuebles, pero preferiría que fuera la fiscalía quien dé con precisión qué inmuebles se han asegurado y qué diligencias han llevado a cabo", señaló el funcionario.

*Con información de SUN

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