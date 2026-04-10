Hallan cuerpo en vaso regulador de El Dean en Guadalajara

Este viernes el reporte de un bulto con silueta humana flotando en el vaso regulador de El Dean, ubicado en el Parque Liberación, en la colonia El Dean, alertó a los cuerpos de emergencia que de inmediato se trasladaron a la zona para verificar el hecho.

A su llegada, las autoridades municipales confirmaron que se trataba de una persona, en aparente situación de calle, quien se hallaba ya sin vida flotando en el agua, por lo que se comenzaron las labores para llevarlo a la superficie, donde paramédicos de servicios médicos corroboraron oficialmente que la persona ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara, y con base en lo referido por los paramédicos, la persona tenía una lesión en la cabeza, por lo que, preliminarmente, podría haberse tratado de un caso en el cual se encontraba caminando por la zona, resbaló, cayó, se golpeó, y posteriormente perdió la vida en el vaso regulador.

Sin embargo, serán los análisis del Ministerio Público que quedó a cargo del caso, y de la autopsia de ley que se le practique en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), que se conozcan las causas reales de su muerte, así como si la víctima tenía familiares o no.

El cuerpo permanecerá en las instalaciones del IJCF hasta que sea reconocido oficialmente.

Mueren dos adultos mayores por caída en la ZMG

En otros dos hechos distintos, dos hombres adultos mayores perdieron la vida tras sufrir caídas en diferentes condiciones. El primero de los casos ocurrió en el municipio de Tlaquepaque, en el cruce de las calles Carlos González Peña y Eduardo Moreno, en la colonia Altos Norte.

Según refirieron testigos a las autoridades, el hombre simplemente se desvaneció y al caer al piso se golpeó en la cabeza.

El segundo de los casos sucedió en la colonia Guadalupana, en un domicilio de la calle Pedro Barajas, al cruce con Andalucía, donde se reportó la caída de otro hombre quien se encontraba realizando labores para reparar una fuga en el tinaco de su vivienda, pero perdió el control y cayó.

En ambos casos paramédicos confirmaron su fallecimiento, y las víctimas fueron trasladadas al Servicio Médico Forense del IJCF en espera de la autopsia de ley.

MF