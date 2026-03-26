Suman más de mil 200 afectaciones tras hechos violentos del 22 de febrero en Jalisco

Este jueves la Secretaría General de Gobierno dio a conocer que son ya cerca de 90 las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía de Jalisco, y más de 1 mil 200 casos, debido a afectaciones contra personas ciudadanas, debido a los hechos violentos registrados en Jalisco el 22 y el 23 de febrero, ante la captura y caída de Nemesio Oseguera alias "El Mencho", líder del Cartel Nueva Generación.

De acuerdo con la Secretaría, como parte de los procesos que se siguen desde el Estado para reparar el daño a las víctimas, se tienes documentadas 31 carpetas de investigación por el delito de robo de vehículos, con 677 asuntos por investigar, así como 42 carpetas de investigación iniciadas por daños a vehículos con 492 asuntos.

Otras 9 carpetas de investigación fueron abiertas por el delito de robo a carga pesada, con 68 casos a investigar, además de 4 carpetas de investigación por daños a establecimientos, con 40 asuntos.

Las denuncias, y con ello, las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía de Jalisco, serán clave para la elaboración del censo mediante el cual se podrá establecer el número de personas afectadas, y a quienes se plantea brindar apoyos desde el Estado, posiblemente a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para subsanar los daños derivados de los hechos violentos de ese domingo, informó este jueves el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora.

"Estamos en el proceso, primero, de empadronamiento de quienes tienen una carpeta de investigación, que tienen una denuncia, que tienen también seguro particular en este caso, y estamos en esa segmentación de clasificación de la situación de cada vehículo en particular. Pero como se anunció y lo anunció el gobernador, habrá un apoyo económico", señaló Zamora Zamora.

En este sentido, recordó que se tiene el dato de que fueron más de mil vehículos los que se vieron vandalizados, y cerca de 400 negocios, entre tiendas de conveniencia y farmacias, por lo cual, instó una vez más a las personas ciudadanas a que presenten su denuncia ante la Fiscalía del Estado, con el objetivo de seguir integrando el censo y así poder generar las reglas de operación para entregar los apoyos a quienes se determine, se deban entregar.

Aunque todavía no se tiene precisado el monto destinado a dichos apoyos, insistió en que el censo es clave para poder determinarlo.

Las personas que se vieron afectadas por los robos e incendios de sus vehículos o negocios tras los hechos del domingo 22 de febrero pueden presentar su denuncia en las instalaciones de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, ubicadas en la calle 14, número 2567, en la Zona Industrial, en Guadalajara, en donde se cuenta con agencias especiales del Ministerio Público.

Entre los requisitos que deben presentarse para ello se encuentran fotografías del vehículo antes y después de los hechos violentos y documentos que acrediten su propiedad. Para mayor información sobre el proceso y el resto de los requisitos a presentar, las personas pueden comunicarse vía WhatsApp al teléfono 33 1046 6984, que se encuentra disponible para orientación y resolver dudas en este sentido.

MF