Lemus afirma que Vallarta y ZMG se han recuperado tras la jornada violenta del 22 de febrero

No solo la Zona Metropolitana de Guadalajara se restableció y se recuperó de las afectaciones vividas por la jornada violenta vivida en Jalisco el pasado 22 de abril, derivada de la captura y caída de Nemesio Oseguera alias "El Mencho". De acuerdo con el gobernador de Jalisco, ya lo ha hecho también Puerto Vallarta, uno de los municipios más afectados.

Así lo afirmó ante el gremio turístico este martes, ante quienes, afirmó, Puerto Vallarta tiene ya una cifra superior al 80% de ocupación hotelera previo a la temporada vacacional de semana Santa y semana de Pascua, cifra que, dijo, es positiva, considerando que este municipio costero fue uno de los más afectados durante dicha jornada.

"¿Qué cómo va la recuperación después de los sucesos del 22 de febrero? Bueno, va muy bien . Les puedo mencionar, entre otras cosas, que de acuerdo a los datos que me presentaron esta mañana, Puerto Vallarta tiene ya reservaciones para la Semana Santa al 82%, hasta hoy en la mañana. Es decir, Puerto Vallarta durante la Semana Santa va a estar prácticamente normalizado ", afirmó el mandatario estatal.

Así mismo lo está ya la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde tanto el turismo de negocios como el de recreación se han normalizado. También, dijo Lemus Navarro, se han recuperado ya distintos municipios del interior del Estado, como por ejemplo Talpa de Allende, uno de los destinos clave para el turismo religioso en Jalisco.

"¿Por qué le doy tanta importancia? La Virgen de Talpa, pues yo diría, puede ser la cuarta más popular a nivel nacional, pero el dato que a mí me llama mucho la atención es que la gente que llega a Talpa se mueve por carreteras. Entonces, esto demuestra la confianza que ya hay también en circular por las carreteras de Jalisco", aseveró el mandatario estatal.

"Tuvimos durante la peregrinación de la Virgen de Talpa más de un millón de personas. Un millón de personas, superando por 10% la asistencia del año pasado. Y Puerto Vallarta, durante el puente del 21 de marzo, tuvo también una ocupación del 87% . Es decir, va muy bien la recuperación turística después de los sucesos del día 22 de febrero", añadió Pablo Lemus.

En general, afirmó el mandatario estatal, las obras y acciones que se están impulsando en Jalisco no solo son con el objetivo de que las y los visitantes, durante los días que dure el mundial, puedan percibir un estado seguro y eficiente, sino que estas quedarán para el futuro próximo, en busca de consolidar a la Entidad como un destino clave para el sector turismo en México y el mundo.

"Es muy importante el Mundial, pero el Mundial dura 39 días. Todo lo que estamos haciendo es en realidad para mantener a Jalisco como una potencia turística", aseveró.

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En el marco de un balance sobre el crecimiento económico y el posicionamiento estratégico de Jalisco a nivel nacional, el gobernador destacó indicadores clave que reflejan la fortaleza de sectores como la industria, el campo y el turismo:

"Les voy a dar algunos datos muy interesantes para quienes, como a mí, nos gusta ver números. Del PIB estatal, somos líderes a nivel nacional en producción agroindustrial, somos líderes a nivel nacional en industria electrónica. Concentramos el 70% del diseño y producción de semiconductores, pero ya prácticamente el 10% del PIB estatal es la derrama turística en nuestro estado. Al terminar el Mundial vamos a tener 90 mil habitaciones disponibles de hoteles en Jalisco ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ser la segunda entidad a nivel nacional con mayor oferta hotelera, con mayor número de cuartos, solo por debajo de Quintana Roo", añadió el gobernador.



YC