La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes 6 de abril que el operativo contra el líder criminal Rubén Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", no necesariamente está relacionado con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aunque reconoció que acciones en materia de seguridad contribuyen a fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos.

¿Por qué descartó Sheinbaum abatimiento del "Mencho"?

Los dichos de Claudia Sheinbaum ocurrieron después de que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señalara —a finales de febrero pasado— que el abatimiento del capo podría favorecer las negociaciones comerciales rumbo a la revisión del acuerdo trilateral.

"Este operativo no necesariamente está vinculado con la negociación comercial; lleva su camino el tema de seguridad y lleva su camino el tema comercial", explicó la Mandataria durante "La Mañanera del pueblo" en Palacio Nacional.

Sin embargo, la Presidenta sostuvo que los avances en seguridad sí impactan positivamente en la cooperación internacional, particularmente con el vecino del norte.

Sheinbaum reiteró que el objetivo del Gobierno de México en la revisión del T-MEC es mantener el tratado y buscar la eliminación de aranceles impuestos por Estados Unidos desde 2025, especialmente en sectores como vehículos, acero y aluminio.

Añadió que México, Estados Unidos y Canadá se benefician del acuerdo comercial, al fortalecer la competitividad económica de América del Norte frente a otras regiones del mundo.

La caída del "Mencho", más de un mes después

Un enfrentamiento armado durante un operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, derivó en el fin de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, abatido el 22 de febrero de 2026. El operativo, llevado a cabo por fuerzas federales con apoyo de inteligencia estadounidense, se concentró en la zona serrana. Durante el enfrentamiento, el líder del CNG resultó herido de gravedad por impactos de arma de fuego y murió mientras era trasladado vía aérea hacia la Ciudad de México.

La caída de "El Mencho" desató una reacción violenta inmediata en varios puntos del país. Se registraron bloqueos masivos y quema de vehículos en Jalisco, Michoacán y Colima, dejando un saldo de al menos 25 elementos de la Guardia Nacional fallecidos.

Tras la certificación de su identidad por parte de la FGR, los restos fueron entregados a sus familiares en marzo de 2026.

*Con información de SUN

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